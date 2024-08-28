　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

確保火場救災零失誤　南消第五大隊辦理消防車操作故障排除訓練

▲台南市消防局第五大隊於28日早上10時舉辦消防車輛操作、故障排除、水源供應訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊於28日早上10時舉辦消防車輛操作、故障排除、水源供應訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升消防救災能力，以保障民眾生命、財產安全，增進車輛、小幫浦救災效能及確保火場中水源供應不中斷，並針對第一線車輛操作人員之熟悉度及面臨各項搶救時遭遇到之故障排除，台南市消防局第五大隊於28日早上10時舉辦消防車輛操作、故障排除、水源供應訓練。

▲台南市消防局第五大隊於28日早上10時舉辦消防車輛操作、故障排除、水源供應訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

訓練由各分隊派一名種子教官參訓，並由資深的復興分隊小隊長黃瑜來實施教學。課程內容包含消防車基本的放水操作(含手動及自動操作模式)、消防車常見之操作故障原因及排除方式、消防車水源計算方式及水源供應、小幫浦操作放水及故障排除方式，並由現場參訓人員實地操作以增加熟練度，藉由以上的教學內容以期火場救災能夠順暢完成任務，也能讓各分隊種子教官做為日後教學內容，落實各分隊所有人員都能具備的基本技能。

▲台南市消防局第五大隊於28日早上10時舉辦消防車輛操作、故障排除、水源供應訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，消防人員基本搶救技能是透過不斷重複操作，使其內化於身體記憶的一部分，尤其在火場緊急狀況才不至於慌亂手足無措。

▲台南市消防局第五大隊於28日早上10時舉辦消防車輛操作、故障排除、水源供應訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防車放水操作為消防人員最基本的消防技能，而消防車亦有故障的問題產生，如何於火場緊急狀況下立即排除，攸關火場內消防人員之安全。

▲台南市消防局第五大隊於28日早上10時舉辦消防車輛操作、故障排除、水源供應訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
可以爆買了？日本考慮取消「免稅品禁拆封」、每日消費上限
八點檔女星斬斷12年婚姻！驚爆前夫欠上億債務
阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事
快訊／無人接案！北市會計師公會聲明拒絕　柯文哲找嘸第三方查核
連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只守
快訊／遭檢廉帶離議會搜索！　應曉薇回應了
政院出手了！　卓榮泰：政府不會有限貸令
股東提告彭雪芬等5人　新光金發重訊！4點回應
快訊／鹿兒島發布「最高級別」颱風特別警報！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

確保火場救災零失誤　南消第五大隊辦理消防車操作故障排除訓練

天災不斷仍有6萬人相挺！外地客佔近5成　知卡宣戲水圓滿閉幕

落實在地老化！減少照護機構住民外出就醫　花蓮獲全國第3名

米奇深夜「狂啃佩佩豬」！爬上豬肉攤吃到飽　雲林衛生局出手

台南真善美劇院剛停業　同大樓「九乘九文具」經營10年也宣布熄燈

AI揚帆啟智慧適性主動固學力　黃偉哲出席校長會議期勉打造優質學習環境

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」　違規業者全開罰

南投銀養小學堂活動促青銀共學　4歲至82歲分組比拚搶答營養知識題

台南兩處民宅火災接連發生　消防人員及時滅火無人傷亡

表揚奧運拳擊隊榮獲1金2銅佳績 　黃偉哲贈選手及教練行李箱供征戰世界

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

偽裝陌生人測試大白熊　毛孩認出爺奶卻忽視爸

確保火場救災零失誤　南消第五大隊辦理消防車操作故障排除訓練

天災不斷仍有6萬人相挺！外地客佔近5成　知卡宣戲水圓滿閉幕

落實在地老化！減少照護機構住民外出就醫　花蓮獲全國第3名

米奇深夜「狂啃佩佩豬」！爬上豬肉攤吃到飽　雲林衛生局出手

台南真善美劇院剛停業　同大樓「九乘九文具」經營10年也宣布熄燈

AI揚帆啟智慧適性主動固學力　黃偉哲出席校長會議期勉打造優質學習環境

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」　違規業者全開罰

南投銀養小學堂活動促青銀共學　4歲至82歲分組比拚搶答營養知識題

台南兩處民宅火災接連發生　消防人員及時滅火無人傷亡

表揚奧運拳擊隊榮獲1金2銅佳績 　黃偉哲贈選手及教練行李箱供征戰世界

卓榮泰：考慮以「台灣名義」舉辦國際性重要賽事

太原「黑神話悟空」雕塑被遊客踩壞　搭遊戲熱潮三天三夜雕刻完成

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

林襄躲床上哭！心碎原因曝光「被淡忘了」忍N年才說：我比較窩囊

拍戲生愛CP+1！森川葵與小2歲男偶像秘遊泰國…前2任都是日劇男神

澀谷超萌「吉伊卡哇拉麵店」開張！必吃菜單一次看　只到明年5月

「新一代TOYOTA Camry」中東只賣汽油、沒油電！外媒：老氣、落伍了

陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元「放店長苦扛爛業績」

柯稱「笑藍綠不敢誠實申報」　就像強姦犯辯「男人都有性慾」

地方熱門新聞

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

米奇深夜「狂啃佩佩豬」！雲林衛生局出手

台南真善美劇院剛停業　同大樓內「九乘九文具」也宣布熄燈

台南兩處民宅火災接連發生消防人員及時滅火無人傷亡

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

AI揚帆啟黃偉哲出席校長會議期勉打造優質學習環境

表揚奧運拳擊隊榮獲1金2銅佳績黃偉哲贈行李箱

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

南投執行暑期青春專案宣導新興毒品彩虹菸危害

暨大學務長蕭霖獲大台中好人好事代表表揚

高雄台積電未來用地「挖出未爆彈」

台南安平區疑有大貨車掉落污泥造成2機車摔車受傷

綠委質疑捷運綠線命名　桃市府回擊

更多熱門

相關新聞

U23戰U18　郭李建夫：投手球速不錯

U23戰U18　郭李建夫：投手球速不錯

U23中華隊正在如火如荼進行最後階段的訓練，27日3位中職好手報到後，野手全員到齊，僅差旅外投手沙子宸就能組成完整陣容，總教練郭李建夫已排定中心打線人選，都交給中職好手，且會在這三天連續出賽。

快訊／台南華宗橋驚傳有人落水　警消出動無人機搜救

快訊／台南華宗橋驚傳有人落水　警消出動無人機搜救

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

南消四大舉辦高樓建築物踏勘提升救災效能

南消四大舉辦高樓建築物踏勘提升救災效能

南消鹽水、東原分隊辦理水域救生專業訓練

南消鹽水、東原分隊辦理水域救生專業訓練

關鍵字：

火場救災失誤南消消防車操作故障訓練

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面