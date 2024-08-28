確保火場救災零失誤　南消第五大隊辦理消防車操作故障排除訓練

▲台南市消防局第五大隊於28日早上10時舉辦消防車輛操作、故障排除、水源供應訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升消防救災能力，以保障民眾生命、財產安全，增進車輛、小幫浦救災效能及確保火場中水源供應不中斷，並針對第一線車輛操作人員之熟悉度及面臨各項搶救時遭遇到之故障排除，台南市消防局第五大隊於28日早上10時舉辦消防車輛操作、故障排除、水源供應訓練。

訓練由各分隊派一名種子教官參訓，並由資深的復興分隊小隊長黃瑜來實施教學。課程內容包含消防車基本的放水操作(含手動及自動操作模式)、消防車常見之操作故障原因及排除方式、消防車水源計算方式及水源供應、小幫浦操作放水及故障排除方式，並由現場參訓人員實地操作以增加熟練度，藉由以上的教學內容以期火場救災能夠順暢完成任務，也能讓各分隊種子教官做為日後教學內容，落實各分隊所有人員都能具備的基本技能。

市長黃偉哲強調，消防人員基本搶救技能是透過不斷重複操作，使其內化於身體記憶的一部分，尤其在火場緊急狀況才不至於慌亂手足無措。

消防局局長李明峯表示，消防車放水操作為消防人員最基本的消防技能，而消防車亦有故障的問題產生，如何於火場緊急狀況下立即排除，攸關火場內消防人員之安全。