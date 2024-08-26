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南消四大舉辦高樓建築物踏勘　著裝爬梯訓練提升救災效能

▲台南市消防局第四大隊於26日上午舉辦「高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練」，此次踏勘訓練共計約40名消防及義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊於26日上午舉辦「高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練」，此次踏勘、訓練共計約40名消防及義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊於26日上午舉辦「高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練」，此次踏勘訓練共計約40名消防及義消人員參與，除瞭解大樓緊急升降梯的操作方式外，另為模擬真實救災情境並熟悉個人防護裝備。

▲台南市消防局第四大隊於26日上午舉辦「高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練」，此次踏勘訓練共計約40名消防及義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次參與同仁更身穿全套救災裝備包含消防衣帽鞋、背負空氣瓶，裝備重量達30公斤，從1樓徒步至27層的頂樓，藉此強化消防人員的心肺耐力、抗壓性及耐熱能力，並透過了解空氣呼吸器的消耗數據，提升救災時的安全性。

▲台南市消防局第四大隊於26日上午舉辦「高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練」，此次踏勘訓練共計約40名消防及義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次訓練地點選在善化區的大樓，考量近年南科園區周邊的快速發展，高樓集合住宅如雨後春筍般快速增加，善化區目前10層樓以上大樓已達14座，而本次踏勘訓練的桂田磐古大樓更高達26樓，轄區未來在消防搶救上面臨嚴峻挑戰，為利救災單位熟悉高樓建物的構造及特性，特別安排了電梯技師教育訓練「緊急升降梯的特性與操作方式」，同時也操作「移動式無線電中繼台轉播機」，測試面對此類高層建築內部無線電通訊狀況，藉此提升救災人員在高樓火災中的應變及通訊能力。

▲台南市消防局第四大隊於26日上午舉辦「高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練」，此次踏勘訓練共計約40名消防及義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保表示，隨著城市進步與人口增長，高樓建築的救災挑戰日益增多，此次實地踏勘的目的在於深入了解高樓建物的結構及消防安全設備配置，同時也感謝義消大隊林窓堂大隊長的支持，本次更加入兩位義消人員一同訓練，進一步研討及提升救援策略，掌握高樓火災中的應對策略和技術，是確保人民生命財產安全的關鍵。

▲台南市消防局第四大隊於26日上午舉辦「高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練」，此次踏勘訓練共計約40名消防及義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示，消防局秉持保障人民生命財產安全的使命，不斷針對各類災害進行精進與突破，同時更感謝市長黃偉哲對於消防工作的支持，此次高樓救災訓練不僅是技術上的提升，也是對救災人員信心與應變能力的強化，未來消防局將持續舉辦各類專業訓練，應對各種可能發生的災害情境。

▲台南市消防局第四大隊於26日上午舉辦「高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練」，此次踏勘訓練共計約40名消防及義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲市民無論其居住的建築樣式如何，都應重視消防安全的維護，熟悉自身消防設備的操作，並具備正確的防災觀念，才能保障居住安全。

▲台南市消防局第四大隊於26日上午舉辦「高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練」，此次踏勘訓練共計約40名消防及義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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