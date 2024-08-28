快訊／遭檢廉帶離議會　應曉薇喊「身正不怕影子斜」：不覺得委屈

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市政府任內「三大案」（京華城、北士科、台智光）延燒，台北地檢署今早指揮廉政署兵分多路展開約談搜索，28日搜索京華城負責人沈慶京等人辦公室及住處，並約談國民黨台北市議員應曉薇，上午將應帶至議會辦公室搜索，稍早應曉薇被檢廉帶離辦公室時，表示「身正不怕影子斜」，自己一點都不覺得委屈。

▲國民黨台北市議員應曉薇被檢廉帶離議會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲在台北市長任內將京華城容積率提高至840％疑涉圖利，日前爆出柯文哲曾於2020年3月10日出席一場和京華城有關的會議，也就是應曉薇的便當會，因此外界質疑應曉薇是「牽線人」。

檢廉28日大動作搜索沈慶京辦公室、住處等地，以及約談應曉薇，將應曉薇於上午10時左右帶到台北市議會辦公室，驚動大批媒體與議會助理、議員等人。中間一度出現4名廉政官進入辦公室，由於進出時皆背著側揹包包，有無帶走物品不得而知。

隨後，約於12時25分左右，檢廉帶著應曉薇離開辦公室，由於現場媒體眾多，一度發生推擠狀況，應曉薇還幫忙攙扶倒地的媒體人員，表示「謝謝大家關心」、「讓我好好講一句，就去配合檢調」。

被問到是否與便當會有關，有沒有牽線京華城與柯文哲？應曉薇回應，謝謝大家關心，身正不怕影子斜。媒體追問，現在被北檢列被告，應曉薇稱「沒關係、沒關係，我覺得ok。」媒體再問，會不會覺得委屈？應曉薇說，「我一點都不會覺得委屈，我覺得身正不怕影子斜，堅持做對的事。」

應曉薇提及，自己要堅持一件事情是，任何小市民到集團，「我覺得一個議員該做的事情，就是把他們陳情跟市府（講）、去請他們協助」。

由於大批媒體持續推擠，應曉薇站在電梯口重新說明，感謝外界的關心，配合檢調都是應該的，議員本質就是合情合法合理的接受所有人陳情，如果有機會讓檢方更了解，是更好的事情，議員職責就是幫助人民。媒體追問與沈慶京一同被列被告一事，檢方在後方喊話打斷，且還帶走了3箱紙箱，表示正在執行公務，並準備將應曉薇帶到電梯，應則稱「不合情不合法的事情，誰牽線也沒用！」