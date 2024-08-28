變態健身教練追正妹「狂寫9信親送到家」　還到公司外站崗

▲正妹被健身教練狂追跟蹤騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小莉（化名）到健身房健身，許姓健身教練一見「驚為天人」，展開瘋狂追求，不但寫了9封情書親自送到小莉家，傳訊息表達愛意，到小莉的工作地點站崗、盯梢，小莉雖明確拒絕追求，但許男還是不為所動，小莉怕到不敢出門，只好報警提告。法院審理後，依違反《跟蹤騷擾防制法》判許男拘役40天，得易科罰金。

判決指出，小莉是到健身工作室健身而認識許男，許男除了積極主動教導小莉健身外，也展開積極追求，但遭小莉拒絕，許男不放棄，寫了文情並茂的情書親送到小莉家裡，還經常傳訊息給小莉表達愛意。

2023年3月間，小莉不堪其擾報警處理，警方也找來許男，開出書面告誡，但許男似乎還不死心，居然又跑到小莉的工作地點附近徘徊、站崗、盯梢，讓小莉更加害怕，再度報警提告。

法院審理時，許男辯稱他感覺小莉是接受他的付出，也沒有明確表示拒絕，所以他才會寄送這些文字信件。而且兩人從2023年1月份開始就斷了聯繫，他試圖要跟小莉協調債務問題，才會在她的公司附近徘迴，而且當時他也想在附近找尋適合當作健身工作室的租賃處，才剛好也在那個地點。

法院審理時，法官查出小莉在許男不斷傳訊息、寫信時，就曾透過許男的經理和女同事，轉告許男不要再騷擾她，而警方在2023年3月給許男書面告誡後，他仍於同年5月又前往小莉工作地點附近進行騷擾，行為已逾越社會通念所能容忍之界限，相關事證明確，因此依違反跟騷法判許男拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。