首度主持青諮會　卓榮泰：百億青年海外圓夢基金厚植新時代競爭力

▲行政院長卓榮泰 。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰26日主持「行政院青年諮詢委員會」，為上任後首次。卓榮泰表示，教育部設立「百億青年海外圓夢基金」，期盼透過國家資源，鼓勵青年拓展國際視野，並培養各領域的青年人才，厚植臺灣在新時代的競爭力；此外，「青年政策白皮書」涉及國家青年政策各個面向發展，具備指引功能，請各部會指派簡任層級以上代表加入工作圈協同作業，使相關決策具有效力。

卓榮泰指出，投資青年的未來，要從現在開始做起，賴清德總統提出的「國家希望工程」中就有「投資未來世代」政策，包含擴大推動「年輕族群心裡健康支持方案」、制定「青年政策白皮書」，以及設立「百億青年海外圓夢基金」等，希望提供青年們一展長才的舞臺。

卓榮泰在聽取教育部「百億青年海外圓夢基金」研擬規劃報告以及「青年政策白皮書」規劃構想及執行程序報告後表示，「百億青年海外圓夢基金」是賴總統的重大政見，盼能透過國家資源，鼓勵青年拓展國際視野、增廣見聞，並培養各領域的青年人才，厚植台灣在新時代的競爭力。

而「青年政策白皮書」，則是透過國家的整體策略思考，整合包括就學、就業、創業、居住、公共參與等囊括了國家青年政策各大面向，引領青年共同參與，為國家開展新天地，實現國家的夢想。

卓榮泰說，透過設立「百億青年海外圓夢基金」，協助青年學子赴海外學習量子電腦、生醫科技、新能源、心理諮商、地緣政治等相關領域的專業知識，同時也藉此機會認識各國優秀的青年夥伴，彼此互相切磋學習、建立情誼，成為台灣軟實力與國際連結的重要力量。

卓榮泰也請各部會應確實將青年委員們在會中所提各項建議，詳細納入規劃與評估、大膽用力地翻轉，以切合該基金設立的初衷，讓效益得到最大發揮。

針對青年委員所提「擴大『年輕族群心理健康支持方案』年齡資格並推動常態性補助心理諮商」一案，卓榮泰表示，考量15歲以下兒童屬義務教育階段，其活動場域以校園為主，請教育部會同衛生福利部針對未滿15歲以下兒童規劃適切的心理健康服務方案，整合學生三級輔導機制，提升兒童青少年心理健康服務的量能，並請留意勿對任何個案造成生活及學習環境上的壓力與負擔。

此外，針對「身心調適假」，卓榮泰也請教育部會同衛生福利部，落實對全國各高級中等學校、地方政府的多元宣導，並關注學校後續執行情形，後續會再詳細評估身心調適假向下延伸至國中小學的可行性。

而有關青年委員所提「評估社會住宅作為未來執行『共生社區』政策的基礎據點」一案，卓榮泰說，中央興建社會住宅可比照台北市「青年創新回饋計畫」、台中市「共好社會住宅計畫」及林口世大運選手村社宅的公共藝術計畫等模式，針對各種社會福利的需求來推動「共生社區」政策，以作為社宅居民、周邊社區民眾租借使用的集會空間。