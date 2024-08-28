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大陸 大陸焦點 特派現場

北京公園飲水機淪「洗腳池」　員工制止被嗆：這水乾淨

家長濫用北京念壇公園的飲水機，直接抱著小孩幫他洗腳。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

中國北京大興區念壇公園的飲水機慘淪「洗腳池」，引發社會廣泛關注。近日，《北京日報》記者走訪發現，公園內多處飲水機被泥沙堵塞，周邊環境髒亂不堪。這一現象不僅浪費水資源，更嚴重影響了公園的形象。對此，園方表示將加強管理，呼籲遊客文明用水。

北京念壇公園為了提供遊客更完善的服務，在長廊和沙灘等區域設置了多台飲水機。飲水機設計非常人性化，高低水盆的搭配，讓不同身高的人都能輕鬆取水，操作簡單，輕輕一按就可出水。

位於公園東門南側的陽光沙灘樂園，在南北兩側都設置了飲水機，然而卻在眾目睽睽淪為「洗腳池」，不少沒有公德心的家長抱著孩子，熟練地將腳伸進水池沖腳，有些小孩則是直接排隊洗手。

除了當作洗手台，家長們毫不在意地將沙灘上髒兮兮的玩具和沾滿泥土的拖鞋放上飲水機沖洗，導致飲水機的水池裡滿是泥沙，周圍環境也一片狼藉，有杯蓋、包裝紙等垃圾散落一地。儘管每個飲水機旁都張貼了「節約用水，請勿他用」的告示，或者針對沙灘區域的「禁止清洗」告示，但這些告示似乎都成了擺設，無法阻止人們的不文明行為。

有遊客直接將腳放進飲水機水池內洗腳，模樣十分噁心。（翻攝微博）

▲有遊客直接將腳放進飲水機水池內洗腳，模樣十分噁心。（圖／翻攝微博）

雖然洗手間近在咫尺，但許多家長卻不願多走幾步，甚至認為「大家都這麼做」，或者理直氣壯地表示「這個水乾淨」選擇濫用飲水機幫小孩清洗。對此，園方為了滿足遊客的清潔需求，特別在沙灘邊設置了自來水管，然而，部分遊客仍舊我行我素，繼續將飲水機當作「洗腳池」。儘管工作人員已多次勸阻，但效果甚微。園方只能無奈呼籲大眾：「希望大家能自覺維護公園環境，珍惜水資源」。


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