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台北101捷運手扶梯爆紅！一票外國客「排隊搶搭」...原因曝光

台北101捷運手扶梯成「網美戰場」　外國客瘋打卡原因曝光

▲台北101捷運站旁的手扶梯近期掀起打卡風潮。（翻攝tiktok @rochellediyco、@erickapineda09、@kaiphin26）

圖文／鏡週刊

社群媒體時代，打卡拍照已成為旅行的日常。台北101捷運站4號出口的手扶梯近日出現「排隊潮」，外籍旅客爭相利用仰角，將自己與101大樓同框入鏡。此一新興的拍照方式，雖意外成為行銷台北的新亮點，但也引發部分民眾的疑慮。台北101表示已加強現場管理，以避免影響其他旅客。

101大樓不只高聳入雲，連帶也帶動了捷運站手扶梯的「打卡熱潮」！外國遊客紛紛化身「網美」，爭相在手扶梯上捕捉與101的完美合影。這股「101自拍風」在社群平台形成浪潮，讓手扶梯瞬間變身最夯的「IG打卡點」。

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一名網友在Threads轉貼一段影片，捕捉外國旅客聚集在台北101世貿站4號出口的手扶梯前自拍的過程，他們有條不紊地輪流搭乘，熟練地打開手機鏡頭，對準101大樓，並將手機穩穩地放在扶梯階梯上，利用仰角捕捉自己與台北101的完美合影。

台北101捷運手扶梯成「網美戰場」　外國客瘋打卡原因曝光

▲許多遊客爭相排隊拍攝。（翻攝tiktok@yankee853、@glengulacosta27）

然而，網友對這股打卡潮卻看法兩極，部分人認為對安全有疑慮，「等手機發生慘案，就會說電扶梯設計不良，要求賠償」、「電扶梯不是讓他們拍這種照片的」、「上班搭這個手扶梯，看到這個，只有一個字，躁」、「覺得這樣會干擾到單純想搭手扶梯的人」。

有部分網友則樂觀其成，認為有助行銷觀光，「觀光客這樣行銷台灣很好呀，台灣人出國不也會各種擺拍嗎？」

對此，台北101考量到遊客安全，已在電扶梯旁設置「嚴禁搭乘時攝影」的中英文告示牌，並加派人員巡視，加強管理。

其實不只台北101有這樣的「手扶梯祕境」，日本東京晴空塔底下也藏著一個內行人才知道的私房拍照聖地。只要從押上站B3出口搭電梯到1樓，面向LIFE超市左轉，就能找到這座能將晴空塔完整入鏡的手扶梯，讓旅客輕鬆拍下美照。

@erickapineda09 It took me almost 10 takes to capture the Taipei 101 in this trend, but it was worth it! ???????? #erickapineda #taiwan #taipei101 ♬ No Reason - Ryan.B & effie


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