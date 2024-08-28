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涉性侵女病患遭訴　醫師竟還在職

林朝順涉性侵女病患遭起訴，至今仍在北醫任職。（翻攝自北醫官網）

▲林朝順涉性侵女病患遭起訴，至今仍在北醫任職。（翻攝自北醫官網）

圖文／鏡週刊

台北醫學大學附設醫院（北醫）麻醉科醫師林朝順，竟趁女病患在麻醉恢復室意識模糊時，搓揉患者私處並以手指侵入陰道，已經遭台北地檢署起訴，但本刊調查，狼醫至今仍在北醫麻醉科任職。

一名女病患在2022年11月25日到台北醫學大學附設醫院（北醫）進行內視鏡檢查，在恢復室等待麻醉藥效消退、意識仍模糊之際，突然感到有人觸摸她的下體，用力睜開眼睛，赫然看到一名穿白袍的男子站在她床邊，讓她驚恐不已。

女病患事後向北醫申訴，北醫根據女病患形容「穿白袍、瘦高、戴眼鏡、髮量不多」等特徵描述展開調查，結果當天負責幫女病患麻醉的醫師林朝順，坦承自己當時在衝動下「做了不該做的事情」，並表示希望能當面向女病患致歉，也願意賠償、和解。

不過狼醫之後卻又推翻認罪自白，改稱自己只是擔心女病患著涼，才會動手去拉動她的被單，但台北地檢署傳喚多位北醫職員調查，認為狼醫說詞前後矛盾且不合常理，依妨害性自主起訴，案件目前由台北地院審理中。

女病患過去曾說，她之所以鼓起勇氣提出申訴和告訴，除了是希望能夠得知真相之外，也是希望狼醫身份能夠被找出來，「畢竟我相信我不是第一個受害者」。雖然狼醫到底有無罪行，還未定讞，但其辯詞存有疑慮的部分，等待司法釐清之前，狼醫仍在醫院任職，不免讓病患人心惶惶。

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