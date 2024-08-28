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前Meta員工被視為「剩菜」　美科技公司大裁員招偏見

辭職／裁員／跳槽／出走。（圖／示意圖／達志影像）

▲美國大型科技公司已連續2年多持續湧現解雇潮。（示意圖／達志影像）

文／中央社

科技公司2024年至今在全球砍掉12萬4000多個職位，招募人員坦言企業對被解雇者的偏見比想像中更普遍，甚至將這些員工喻為餐桌剩菜；有招募顧問觀察到，某些企業出現有毒職場氛圍。

美國大型科技公司近年全力發展人工智慧（AI），AI相關職缺需求量大增，但其他部門裁員自2022年以來，已連續2年多持續湧現，今年又出現一波解雇潮。

根據追蹤網站Layoffs.fyi對384家科技公司的統計，2024年裁員人數達12萬4000人。美國雜誌「富比世」（Forbes）點出，多種因素包括通貨膨脹、經濟下滑、AI發展、疫情間過度招募、以及離岸外包趨勢掀起裁員潮「完美風暴」。

灣區人才招募顧問林郁智（Ken Lin）告訴中央社，也有不少企業因追求股價裁員。他觀察到部分需要足夠能力和經驗的工作也罕見地改以約聘條件徵才。

科技公司密集的加州舊金山灣區，儘管AI、電動車、綠能產業釋出不少機會，但裁員消息也從未間斷，社交求職平台經常看到有人分享遭公司解雇的近況。

舊金山媒體SFGate報導，被解雇員工重新求職時遭受到異樣眼光，例如面試被草草結束，或是被面試官議論紛紛，有人模糊自己被裁員狀況後才找到工作。

專為科技業招聘人才的克里利（Brian Creely）表示，許多公司高層沒有認知到遭到解雇與員工表現無關，因此會對那些人貼標籤，這種微妙的偏見比想像中更加普遍。他曾經聽過一名汽車科技公司主管將被裁員者視為「損壞物」。

克里利再舉例指出，2022年後，Meta進行一連串裁員，對招募人員來說，這是科技業擴充人才庫的潛在機會，但一間行銷科技公司主管在聽到「前Meta員工」時便直接拒用，認為他們是別人「餐桌上的剩菜」，讓他感到十分無奈。

林郁智接受中央社訪問時則表示，他觀察到即便從同一間公司被解雇，但學歷、年資、及在公司內曾執行過的案子，對求職還是會有一定程度的影響。

林郁智以接觸過的2名前Meta員工為例，1名博士畢業、累積10多年工作資歷、從事消費者研究的朋友，在離職超過半年、領完資遣費後便順利轉入新創；另1名大學畢業、在不同公司累積6年經驗、從事產品設計的朋友便沒有那麼順利。

林郁智也指出，在這段期間，某些公司出現有毒的職場文化，好比在績效考核當中直接提高淘汰的比例，員工缺乏穩定感，工作士氣低落；另外，他也看過一些大公司，會直接讓實習生練習提交裁員計畫，各式各樣的現象都會發生。

林郁智認為，以目前情況來看，科技公司短期內不會補充人才庫，因此不僅外國學生要留在美國可能變得較不易，某些大公司也直接暫停幫員工申辦綠卡。

克里利對被解雇後重新求職者的建議是，儘管有些雇主存有偏見，但做為求職者，「我們也該像公司面試我們一樣，同樣對公司進行面試」，並且保持積極態度，畢竟會對遭裁員者貼標籤的雇主較欠缺同理心，也不適合為其效力。

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