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社會 社會焦點 保障人權

不爽休旅車違停！男「趴引擎蓋滑手機」被載走　驚險畫面曝　　

記者白珈陽／台中報導

網路社群流傳一段影片，台中市太平區中山路土地銀行前，1名男子不知什麼原因，竟趴在1輛行駛的休旅車引擎蓋上，還把玩手機，由於駕駛多次將車子前進、煞車，畫面看來相當驚悚，引起用路人側目。轄區台中市太平警分局初步調查，該名男子疑不滿該車違停，才用此方式向車主表達抗議，警方將通知男子到案說明，以釐清案情。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲男子趴在休旅車引擎蓋，引起用路人側目。（圖／民眾提供）

影片顯示，一輛白色休旅車在街上轉角處行駛，引擎蓋上竟趴了1名男子，不僅面對著擋風玻璃，甚至拿手機對著車內，而行駛過程中休旅車一度急剎，疑似試圖將男子甩下車，由於畫面實在太過驚悚，許多路過的騎士行人紛紛回頭。

台中市太平警分局調查，事發地點位於太平區中山路3段與宜昌路口土地銀行前，經側面了解，疑似休旅車駕駛開車到銀行領錢，將車輛違停在紅線，男子認為休旅車違停，影響家人及其他用路人安全，向車主表達不滿，而車主開車駛離時，男子更直接跳趴在車蓋，直至下處路口才跳下車離去。

警方說，目前正在訪查男子身分，據指出，男子行為恐涉犯強制罪、以及道交條例，詳情仍須等男子到案說明，才能釐清。

警方呼籲，民眾應切實遵守交通規則，切勿違規停車，民眾如發現有違規行為，可通知警方到場處理，避免發生糾紛或造成危險。

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