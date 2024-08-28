投訴質疑汙泥處理作業不符規定　台南市環保局澄清並加強安全措施

▲台南市環保局指出，曝曬汙泥待曬乾後進行垃圾回收分類處理。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對有人爆料指控，台南市環保局在污泥處理作業中疑汙染土壤等，環保局28日駁斥內容不實，強調所有作業過程均在合法機關用地上進行，更未有違規回填或違反相關程序，關於作業人員處理汙泥時未戴安全帽，環保局將檢討並強化工安措施，環保局人員未依規定穿戴完整安全裝備一律懲處。

環保局每月清出的溝渠污泥約480公噸，會先傾倒至污泥池進行沉澱，隨後挖出曬乾並進行垃圾分類，可燃性垃圾會送至焚化廠焚化，回收物進行資源回收，曬乾後的污泥依規送往掩埋場掩埋；作業地點均為合法機關用地，與投訴中所提疑似林務局土地毫無關聯，這種偏離事實且未平衡處理的報導內容，已對長期為環境維護犧牲付出的清潔人員造成傷害，將蒐集資料後提出告訴。

另有關溝渠隊將清溝淤泥倒在暫存槽時未著安全裝備，環保局表示當日為勞役人員熱心主動從旁協助，並非負責處理該項作業，現場作業人員和勞役人員均已配發安全帽，惟作業期間未配戴，後續環保局將嚴格管制相關人員穿戴安全裝備後始得進行該項作業。為進一步提升安全保障，未來除要求落實配戴安全帽，將增加防護繩等裝備，並加強安全培訓，確保每位作業人員都能在安全的環境下進行工作。環保局將對該事件進行全面檢討，以杜絕類似情況再次發生。

環保局表示，針對有關違規處理的情形將進行全面調查，針對作業流程垃圾飛散及其他違反作業規定的情況，將依規定嚴懲環保局相關人員，並同步精進作業流程。