吃到沒煮熟豬肉！體內密麻白點「都是蟲」　驚人掃描照瘋傳

▲佛州一名醫師公布囊蟲病患者CT掃描。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州大學急診科醫師加利（Dr Sam Ghali）分享一張警示照片，患者因為吃下沒煮熟豬肉，感染了「囊蟲病」（cysticercosis），接受CT掃描時，體內佈滿了寄生蟲死後留下的鈣化囊腫，「這是我看過最瘋狂的CT掃描之一。」

加利解釋，囊蟲病是「豬肉絛蟲」引起，蟲卵藏身在未煮熟的豬肉裡，被人類吃下肚之後，在腸胃道孵化成幼蟲，穿透腸壁、進入血液、擴散全身，但被人體免疫系統殺死、鈣化後，就會成為CT掃描照上看似「米粒」的白色橢圓堅硬物體。

除了因為吃到未煮熟豬肉而吃下蟲卵，也可能因為糞口傳染染疫。《每日郵報》指出，這主要是感染者如廁後沒有正確洗手，或者蟲卵透過人體糞便排出後汙染水源導致。

加利表示，囊蟲病的預後情況通常很好，但不幸的是，仍有一些病例可能致命，「根據估計，全球每年約有5000萬人感染，導致約5萬人死亡。」他呼籲大家保持清潔、經常洗手，「永遠不要食用生的、沒煮熟的豬肉。」