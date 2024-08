吃到沒煮熟豬肉！體內密麻白點「都是蟲」　驚人掃描照瘋傳

▲佛州一名醫師公布囊蟲病患者CT掃描。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國佛州大學急診科醫師加利(Dr Sam Ghali)分享一張警示照片,患者因為吃下沒煮熟豬肉,感染了「囊蟲病」(cysticercosis),接受CT掃描時,體內佈滿了寄生蟲死後留下的鈣化囊腫,「這是我看過最瘋狂的CT掃描之一。」

加利解釋,囊蟲病是「豬肉絛蟲」引起,蟲卵藏身在未煮熟的豬肉裡,被人類吃下肚之後,在腸胃道孵化成幼蟲,穿透腸壁、進入血液、擴散全身,但被人體免疫系統殺死、鈣化後,就會成為CT掃描照上看似「米粒」的白色橢圓堅硬物體。

除了因為吃到未煮熟豬肉而吃下蟲卵,也可能因為糞口傳染染疫。《每日郵報》指出,這主要是感染者如廁後沒有正確洗手,或者蟲卵透過人體糞便排出後汙染水源導致。

加利表示,囊蟲病的預後情況通常很好,但不幸的是,仍有一些病例可能致命,「根據估計,全球每年約有5000萬人感染,導致約5萬人死亡。」他呼籲大家保持清潔、經常洗手,「永遠不要食用生的、沒煮熟的豬肉。」

Here’s one of the craziest CT scans I’ve ever seen



What’s the diagnosis? pic.twitter.com/DSJmPfCy9L