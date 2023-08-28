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大陸 大陸焦點 特派現場

男愛吃生魚片腹痛、貧血　腸子裡抓出「60公分絛蟲」

▲▼男持續腹痛、貧血　腸子裡抓出「60公分絛蟲」。（圖／翻攝微博）

▲長達60公分的絛蟲。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東深圳一名男子因持續腹痛與貧血前往醫院就診，檢查以後發現，他的腸道裡面有一條60公分長的闊節裂頭絛蟲。醫師推測，男子平常愛吃生魚片，很可能因此吃下了寄生蟲，才遭到寄生。

根據陸媒報導，男子去年初就覺得肚子不舒服了，可是沒有太過在意，直到最近肚子越來越難受，才決定就醫。醫師替男子安排了腸胃鏡之後，在男子結腸內發現了一截白色布條狀的異物，緊緊扒在粉紅色腸壁上。

醫師繼續推動鏡頭，發現「布條」相當長，就像沒有盡頭一樣，接著，「布條」動了一下，嚇了醫師一跳，「是活的，寄生蟲！」

醫師進一步查看後發現，這是一條絛蟲，於是將蟲子取出，並確認這是一條闊節裂頭絛蟲，「太長了，真的太長了，有60公分長啊！」

男子麻醉甦醒後，對自己體內有絛蟲一事感到難以置信，甚至認為醫師搞錯了，「我怎麼可能會得這種病呢？」

醫師詢問後發現，男子平常愛吃生的鮭魚、醉河蝦，還有高級的生魚片，「闊節裂頭絛蟲可能會被淡水的一些小魚吃掉，這些小魚可能被鱒魚、鱸魚或狗魚等食肉魚類吃掉，前面說的這幾種魚又可能被人類吃掉。」

醫師還提到，挪威鮭魚是海水魚，寄生蟲少，但價格較為昂貴，中國大陸有一些餐廳會把養殖的淡水虹鱒魚用來混充鮭魚販售，而淡水養殖的魚類就很容易感染包含絛蟲在內的寄生蟲。

▼淡水魚體內可能有的寄生蟲。（圖／翻攝微博）

▲▼男持續腹痛、貧血　腸子裡抓出「60公分絛蟲」。（圖／翻攝微博）

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