不是錯覺！竹科人上班變超塞　行車紀錄器「曝真相」全怒了

▲近日上下班時間更塞了，掀竹科人怨氣。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到上下班時間，新竹科學園區必塞車，一塞可能長達一個小時以上。昨（27）日上午有竹科人發文抱怨，「本周似乎特別塞車」，因為比平常還晚到20分鐘，忍不住比對行車紀錄器，發現紅綠燈秒數似乎有改、跟平常不一樣。貼文一出，大批竹科人也狂怒，「到底哪個天才改的？上班時間暴增10分鐘。」

有網友在Dcard發文「新竹科學園區本週似乎特別塞車」，到上周五為止，上班時間都還跟平常一樣，但這星期卻突然整個塞爆，同樣的時間出門，至少晚20分鐘才能抵達公司。於是原PO做了一件事，「我比對行車紀錄器，看紅綠燈秒數，應該是不一樣有改，有人跟我一樣嗎？」

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貼文一出，就有不少竹科人點頭，「這兩天是真的有感」、「深有同感！早上經國橋就塞爛了，一直以為有車禍」、「從竹北過去真的比平常塞。」其中有人則指出，「雙園到園區三路的紅綠燈改了，塞爛，X的到底哪個天才改的？上班時間暴增10分鐘。」

許多人也發現紅綠燈秒數改了，「時間有改沒錯，原本住的地方到公司，騎機車只要停一次比較久的紅燈，後面綠燈都會一路到公司，這禮拜多停了好幾次紅燈，原本固定8分鐘路程變成11分鐘」、「號召大家每天打電話申訴燈號秒數，我已經在身體力行了，平常一樣的時間出門還會提早到5分鐘，這兩天直接遲到5分鐘」、「還以為紅綠燈是用來維持交通秩序的，改成這樣根本用來加劇堵塞的。」