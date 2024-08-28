　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是錯覺！竹科人上班變超塞　行車紀錄器「曝真相」全怒了

▲新竹科學園區1日下午3時18分，因161仟伏特特高壓用戶自備設備故障跳脫，造成鄰近變電所短暫壓降。（圖／ETtoday資料照）

▲近日上下班時間更塞了，掀竹科人怨氣。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到上下班時間，新竹科學園區必塞車，一塞可能長達一個小時以上。昨（27）日上午有竹科人發文抱怨，「本周似乎特別塞車」，因為比平常還晚到20分鐘，忍不住比對行車紀錄器，發現紅綠燈秒數似乎有改、跟平常不一樣。貼文一出，大批竹科人也狂怒，「到底哪個天才改的？上班時間暴增10分鐘。」

有網友在Dcard發文「新竹科學園區本週似乎特別塞車」，到上周五為止，上班時間都還跟平常一樣，但這星期卻突然整個塞爆，同樣的時間出門，至少晚20分鐘才能抵達公司。於是原PO做了一件事，「我比對行車紀錄器，看紅綠燈秒數，應該是不一樣有改，有人跟我一樣嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有不少竹科人點頭，「這兩天是真的有感」、「深有同感！早上經國橋就塞爛了，一直以為有車禍」、「從竹北過去真的比平常塞。」其中有人則指出，「雙園到園區三路的紅綠燈改了，塞爛，X的到底哪個天才改的？上班時間暴增10分鐘。」

許多人也發現紅綠燈秒數改了，「時間有改沒錯，原本住的地方到公司，騎機車只要停一次比較久的紅燈，後面綠燈都會一路到公司，這禮拜多停了好幾次紅燈，原本固定8分鐘路程變成11分鐘」、「號召大家每天打電話申訴燈號秒數，我已經在身體力行了，平常一樣的時間出門還會提早到5分鐘，這兩天直接遲到5分鐘」、「還以為紅綠燈是用來維持交通秩序的，改成這樣根本用來加劇堵塞的。」

ET快訊
李珠珢國中舊照流出　無辜小鹿眼！2處與現況有差
不是錯覺！竹科上班變超塞　行車紀錄器曝真相
林依晨陸綜舉手「我是成都人」炎上！　維基百科淪陷
快訊／應曉薇議會辦公室遭搜索！
劉謙肺腺癌！醫揭症狀「常被誤認感冒」　8種人快檢查
快訊／強拆180頂陽傘！　墾丁沙灘現況曝光
快訊／京華城圖利案！　傳應曉薇遭約談

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

近3年逾2.6萬兒少交通死傷　交通部：今年改善200處校園道路

吃40盤藏壽司！妹子重複抽到「小桃吊飾」想換　前員工解答了

西濱伸港至龍井8／28~8／31封閉施工10公里　替代道路一次看

美模式預測珊珊回馬槍襲台　氣象署：都還是有機會「不確定性高」

徵碳費「房價喊漲15%」　彭啓明怒斥「不道德」：影響不到1%

不是錯覺！竹科人上班變超塞　行車紀錄器「曝真相」全怒了

台北101捷運手扶梯爆紅！一票外國客「排隊搶搭」...原因曝光

賣不完「滿滿麵包丟垃圾桶」　近萬人秒懂：台人的陋性

趙少康質疑「做不出黑悟空」　醫列台灣7特色：哪個中國有？

FB、IG「非官方濾鏡」明年全數下架！萬人崩潰洗版：超瘋魔

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

近3年逾2.6萬兒少交通死傷　交通部：今年改善200處校園道路

吃40盤藏壽司！妹子重複抽到「小桃吊飾」想換　前員工解答了

西濱伸港至龍井8／28~8／31封閉施工10公里　替代道路一次看

美模式預測珊珊回馬槍襲台　氣象署：都還是有機會「不確定性高」

徵碳費「房價喊漲15%」　彭啓明怒斥「不道德」：影響不到1%

不是錯覺！竹科人上班變超塞　行車紀錄器「曝真相」全怒了

台北101捷運手扶梯爆紅！一票外國客「排隊搶搭」...原因曝光

賣不完「滿滿麵包丟垃圾桶」　近萬人秒懂：台人的陋性

趙少康質疑「做不出黑悟空」　醫列台灣7特色：哪個中國有？

FB、IG「非官方濾鏡」明年全數下架！萬人崩潰洗版：超瘋魔

特大美式、奶茶「第2杯10元」！泡麵零食買1送1　超商限時5天優惠

李珠珢國中舊照流出　無辜清純小鹿眼！2處與現況有差異

實測一級能源冷氣「24小時不關」　收電費單臉綠！一票卻喊便宜

這不是妳！高雄女遇盤查假扮妹妹被識破　「身藏4毒」慘了

江蕙復出大巨蛋開唱　寬宏藝術股價漲逾8％

帕運桌球女雙贏一場就有牌！教練盼看齊「麟洋配」

岑浩輝宣布參選澳門特首　曾任終審法院院長

近3年逾2.6萬兒少交通死傷　交通部：今年改善200處校園道路

竹山天梯園除草工人「摔落2層樓高」邊坡　消防及時救援保命

相隔4年半擊敗世界前十好手　大坂直美強勢闖美網64強

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

生活熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

鬼門關倒數一周　江柏樂警告：抓交替最凶

2歲童腎結石併敗血症　家長認「每天餵高蛋白」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

四海遊龍為何「被八方雲集打趴」？網曝致命關鍵

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

可能有颱風！　下周進入「多產期」

1年旅遊墾丁4次　遵守2原則爽玩又便宜

「這附近有98嗎」誤會大了　母女對話笑翻

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

更多熱門

相關新聞

抽到同款吉伊卡哇扭蛋能重抽？藏壽司揭規則

抽到同款吉伊卡哇扭蛋能重抽？藏壽司揭規則

日本超人氣漫畫「吉伊卡哇」與藏壽司聯名推出18款限定扭蛋，不少粉絲為了收藏，紛紛前去藏壽司消費。近日有網友發文拋問，如果去吃藏壽司，卻抽到重複的吊飾，是可以重抽的嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

洗衣機太髒「能請房東換新嗎？」　網曝經驗

洗衣機太髒「能請房東換新嗎？」　網曝經驗

不收紅包「入厝禮能送什麼？」　網推1物

不收紅包「入厝禮能送什麼？」　網推1物

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

他自爆會用「收垃圾的手送餐」不敢吃外食

他自爆會用「收垃圾的手送餐」不敢吃外食

關鍵字：

竹科塞車車潮車況紅綠燈上班下班Dcard

讀者迴響

熱門新聞

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

鄭文燦家暗櫃藏678萬！他見現金包裝藏1細節

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

台男留學閃兵被判刑　意外掀超狂身分

鬼門關倒數一周　江柏樂警告：抓交替最凶

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面