苗栗騎士鬼切左轉！遭自小客撞飛慘死　18歲無照男偷開兄車釀禍

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市北勢大橋路口26日發生一起死亡事故，騎乘電動機車下班的張姓男子，在路口「切西瓜」直接左轉，同方向後方轎車煞車不及撞上，張男頭胸重創倒地不起，送醫宣告不治。雙方沒有酒駕，但轎車駕駛無照駕車、機車違規左轉，詳細肇事責任有待警方進一步釐清。

警方26日上午10時45分左右接獲報案，指苗栗市經國路與中華路口、北勢大橋南端，發生轎車跟機車碰撞事故，張姓機車騎士（54歲）重傷倒地不起，送往苗栗醫院急救後仍宣告不治，轎車林姓駕駛（18歲）雖然未受傷，但林男無照駕車，也有相關刑罰。

▲苗栗市北勢橋發生死亡事故，機車違規左轉，轎車駕駛無照駕車，警方正釐清肇事責任中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

據指出，張姓男子剛下班騎電動機車返家，行經事故路口，未依兩段式左轉，自外線車道直接切入內線車道左轉，遭同向內側車道直行林男轎車發生碰撞，張男身體撞上轎車A柱，加上彈飛過程中安全帽甩離，造成頭胸重創而倒地不起。而林男沒有駕照，卻違法開哥哥轎車自竹南到苗栗找朋友，也要負起相關責任。

苗栗警察分局呼籲，駕駛人左、右轉時，應遵循號誌、標誌及標線，以確保行車安全；同時，提醒用路人在路口處都應該注意減速慢行，切勿忽略「防禦性駕駛」的重要性，避免發生不測。