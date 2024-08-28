徽章有瑕疵？苗栗男蒙面報復...軍品店老闆慘遭辣椒水、榔頭攻擊

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一家販售軍警用品商店，昨（27日）天中午發生老闆遭客人攻擊受傷案。一名吳姓男子日前購買徽章後，自認商品有瑕疵，將機車車牌變造、蒙面後登門理論，朝楊姓老闆噴灑辣椒水及持榔頭攻擊報復後逃逸，警方以車追人，案發後1小時循線逮捕，全案今天依殺人未遂等罪嫌移送檢方偵辦。

▲苗栗市販賣軍警店疑買賣糾紛，莽男朝老闆噴灑辣椒水、持榔頭攻擊，案發1小時被逮法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，昨天中午12時20分許接獲報案，指苗栗市南苗中正路一間販售軍警用品的店家，發生老闆遭客人攻擊後逃逸案件，警方獲報後立即派員到場，發現兇嫌蒙面騎車逃逸，通報線上警力實施圍捕未果。楊姓老闆頭部撕裂傷，就醫後已返家休養。

警方以車追人，經調閱相關監視影像後，鎖定嫌犯逃逸到頭屋鄉一家超商內，警力13時30分許，循線在超商內圍捕查獲涉案的吳姓男子（64歲），並起獲犯案榔頭等證物。

吳嫌供稱，日前到該店家購買徽章，認為店家販賣的商品有瑕疵，心有不滿，昨日中午蒙面變裝，並用奇異筆將機車號牌變造後，前往店家跟楊姓老闆理論，老闆堅稱商品沒有問題，吳嫌情緒失控，就拿出預藏的辣椒水噴灑，趁老闆難受無力抵抗時，再持榔頭攻擊老闆頭部報復，隨後騎機車逃逸。

據指出，吳嫌自稱有精神疾病，應訊時常答非所問，精神狀況不穩。警方訊問後，今天依殺人未遂、偽造特種文書等罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。