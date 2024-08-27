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俄最大規模空襲！　烏克蘭喊話西方盟友：准用遠程飛彈

▲▼俄羅斯大規模空襲，烏克蘭克里維里赫的一家飯店毀損。（圖／路透社）

▲俄羅斯大規模空襲，烏克蘭克里維里赫的一家飯店毀損。（圖／路透社）

文／中央社

俄羅斯對烏克蘭多地發動空襲，重創烏國早已緊繃的能源基礎設施，烏克蘭稱這是俄方開戰以來最大規模空襲，促使烏克蘭呼籲西方盟邦協助反擊，解除遠程飛彈限制。

「華爾街日報」報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天敦促盟邦取消限制，讓烏克蘭得以動用西方製造的遠程武器深入打擊俄羅斯領土，包括使用美國的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

澤倫斯基在通訊平台Telegram上表示：「當恐怖分子沒有遠程打擊限制，對烏克蘭就不能有這樣的限制。美國、英國、法國和其他夥伴有能力協助我們制止恐怖活動。」

根據烏克蘭空軍說法，俄羅斯今晨對烏克蘭發射127枚飛彈和109架伊朗設計的「見證者」（Shahed）無人機。法新社提到其中102枚飛彈和99架無人機被擊落。路透社報導稱這波空襲造成至少7人喪生，47人受傷。

烏克蘭3週前對俄羅斯庫斯克州（Kursk）展開地面入侵行動，至今占領超過1000平方公里領土，讓烏方士氣大振，在烏軍多月來於東部戰線節節敗退之際，烏方迫切需要這樣的捷報。

但俄方今天的空襲凸顯烏克蘭一些弱點。今年夏天，首批F-16戰機開始抵達烏克蘭，可能為陸基防空系統增加另一層保護，但烏克蘭沒有足夠的資源在全國各地攔截飛彈。

此外，烏克蘭的能源基礎設施在今年變得更加脆弱，重要的發電和輸電設施不斷遭到俄羅斯打擊。今年夏天，輪流停電變得很常見，烏克蘭能源基礎設施首次在天氣溫暖的月分裡嚴重受限，有關當局實施緊急斷電措施。

烏克蘭官員未立即詳細說明電網的哪些部分受到影響，但利維夫州（Lviv）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）等多地都通報災損。基輔州一座水力發電廠遇襲，但一名地方官員告訴烏克蘭媒體，受損程度並不嚴重。如果此處的水壩被摧毀，基輔將被洪水淹沒。

俄羅斯表示，襲擊目標是用於支援烏軍的天然氣站和發電站。

儘管烏克蘭一再懇求，美國和盟邦一直不願允許他們使用西方武器打擊俄羅斯境內目標，擔心與這個擁核大國的衝突會升級。

俄羅斯今年稍早攻擊烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv），促使外國政府取消了對使用西方製造的武器打擊俄羅斯境內的一些限制。然而，烏克蘭仍被禁止使用這些武器深入打擊俄羅斯腹地。儘管烏克蘭近幾個月接二連三空襲俄羅斯境內的煉油廠、機場和武器儲存設施，但這些攻擊都是用烏克蘭製造的無人機進行。

美國國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天表示，武器使用指導方針沒有改變，但仍持續與烏克蘭對話。

基輔官員希望今天的空襲事件能再次促使西方盟邦改變政策。

法新社報導，美國和英國雙雙譴責這場空襲，柯比稱「令人憤慨」，英國外交大臣拉米（David Lammy）也批評這是懦弱行徑。

德國外交部表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）領導下的俄國再次用飛彈密集轟炸烏克蘭民生設施。

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