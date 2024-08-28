澤倫斯基：烏克蘭首款「自製彈道飛彈」試射成功

▲烏克蘭總統澤倫斯基宣布，烏克蘭軍方近期首次成功試射「自製彈道飛彈」。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，烏克蘭軍方近期已首次成功試射1款自製彈道飛彈。他並證實在俄羅斯最近發動的幾波攻擊中，烏軍使用西方提供的F-16戰機擊落俄國無人機和飛彈。

法新社報導，時值俄羅斯連續2晚大規模轟炸烏克蘭各地，造成數人死亡、能源基礎設施大受破壞。而澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週才表示，烏軍已首次在戰鬥中部署名為「圓麵包」（Palianytsia）的烏克蘭自製長程「無人機火箭」。

澤倫斯基本月稍早宣布，烏克蘭已收到西方國家承諾提供的首批F-16，當時他婉拒透露交機數量。他今天在烏克蘭首都基輔召開的記者會上以英語表示：「我們已使用F-16摧毀了一些飛彈和無人機。」此外他未提供進一步說明。

澤倫斯基在記者會上還說：「首款烏克蘭彈道飛彈已進行過1次結果良好的試射，為此我恭喜我們的國防部。關於這款飛彈我無法再分享更多細節。」

烏克蘭為了努力減少對西方軍援的依賴，持續嘗試發展自家軍火工業並鼓勵在境內生產武器。基輔已與一些西方公司簽署有關小型武器和彈藥製造的合約。