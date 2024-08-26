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快訊／雨彈狂灌7縣市　「國家警報又響」4地告警

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／資料照）

▲部分縣市午後出現大雷雨。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（26日）下午針對7縣市陸續發布大雷雨即時訊息，全集中在中南部地區，並針對屏東縣瑪家鄉、霧台鄉、三地門鄉及內埔鄉發布災防告警，暴雨警戒2小時。

氣象署指出，台南市、嘉義縣、屏東縣、高雄市、雲林縣、南投縣、彰化縣等7縣市大雷雨，持續至下午4時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲▼台南市、嘉義縣、屏東縣、高雄市、雲林縣、南投縣、彰化縣等7縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲台南市、嘉義縣、屏東縣、高雄市、雲林縣、南投縣、彰化縣等7縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至下午5時42分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署科長林伯東說，今、明天降雨以午後雷陣雨形式為主，各地山區可能有短延時大雨出現，明天白天也一樣，且降雨範圍稍微縮小。今晚到明天中南部沿海地區會有零星降雨，不排除有對流發生，可能出現短促大雨。

大雷雨即時訊息
影響時間：26日白天
＊警戒區域
高雄市：美濃區、六龜區、茂林區
屏東縣：長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉

大雷雨即時訊息
影響時間：26日白天
＊警戒區域
嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉
台南市：白河區、東山區

山區暴雨
影響時間：26日白天
＊警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣霧台鄉、屏東縣三地門鄉、屏東縣內埔鄉

大雷雨即時訊息
影響時間：26日白天
＊警戒區域
彰化縣：二水鄉
南投縣：竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉、信義鄉
雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、林內鄉
嘉義縣：大林鎮、竹崎鄉、梅山鄉

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