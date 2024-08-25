快訊／國家警報響「暴雨持續2小時」　大雷雨轟2地

▲午後出現大雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續，中央氣象署今（25日）下午3時41分、3時46分陸續針對屏東縣、花蓮縣發布大雷雨即時訊息，並針對屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉發布災防告警，降雨警戒2小時。

氣象署指出，屏東縣大雷雨持續時間至下午4時15分，花蓮縣大雷雨則持續至下午4時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲屏東縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午5時41分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，未來一周台灣地區白天太陽加熱使天氣轉不穩定，午後易有較明顯雷陣雨，提醒請留意強對流伴隨之短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象，前往山區溪河附近活動亦應注意溪水暴漲風險，並注意自身安全。

大雷雨即時訊息

影響時間：25日白天

＊警戒區域

屏東縣：潮州鎮、長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉

大雷雨即時訊息

影響時間：25日白天

＊警戒區域

花蓮縣：鳳林鎮、壽豐鄉、光復鄉、秀林鄉、萬榮鄉

山區暴雨

影響時間：25日白天

＊警戒區域：屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉