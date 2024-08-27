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快訊／有罪！花500萬替郭台銘買連署書　屏東縣議長周典論判4年

▲▼屏東縣議長周典論。（圖／翻攝周典論臉書）

▲屏東縣議長周典論。（圖／翻攝周典論臉書）

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣議長周典論涉嫌在2024總統大選，出資500萬元替當時總統參選人郭台銘收集聯署書，遭到起訴，今(27日)下午2時30分屏東地院宣判，周違反選罷法第87條第1項第2款，判處4年有期徒刑、併科罰金500萬元、褫奪公權6年。

周典論回應，對於法院的判決結果表示遺憾，稱檢調將工作費用，當成是購買連署書的費用來辦，以及檢調偵辦內容中竟然出現「上面指示」等對話內容，引發各界聯想，致使檢調偵辦之意圖倍受質疑。但典論仍深信台灣的司法仍是公平、公正的，他將委請律師提出上訴，悍衛自己的清白，也相信司法最後一定能還給他公道。

屏東縣政府回應，因周典論涉犯的是總統選罷法而非公職人員選罷法，所以沒有停權問題。

檢方起訴指出，國民黨籍屏東縣議長周典論為了力挺郭台銘在2023年9月某日交付潮州鎮鎮長周品全150萬元、同月中旬再交付350萬元，要求周以每份500元價格蒐集連署書。

周品全將其中10萬元交給潮州鎮鎮公所約聘僱課員陳男，作為處理連署相關事宜之費用；陳男則於去年10月初，要求黃姓宮廟堂主在宮廟成立連署站，並以每份連署書500元之對價邀約黃男及其配偶潘婦向他人蒐集。

黃男、潘婦應允後，以每份200元價格向黃姓民眾等多人邀集聯署，陳取得數十份連署書後，以每份500元之對價交付連署書費用予黃男，檢警獲報深入追查後，將涉案5人全起訴。

周品全等4人眼見事跡敗露，均坦承犯行，檢方因此予以緩起訴處份，惟周典論始終矢口否認，檢方認其無悔意，建請法院重判。

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