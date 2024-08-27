日本PS5又又又漲價調整20%　台灣區「暫無計畫」祭大特惠搶銷量

記者蘇晟彥／綜合報導

索尼互動娛樂（SIE） 27日宣布，在日本國內PS5及相關設備價格將進行調整，將從 9 月 2 日全面漲價，調整後的價格約貴20%，以台幣來算約貴3000元左右。對此，這已經是PS5第二次進行漲價，上次2022年也進行過一次調整，但台灣區的PS5則沒有相關調漲計畫，甚至祭出嘉年華特價，硬生生比日本區少了約1600元的價格。

根據官網指出，因為近期全球經濟情勢變動、外部環境影響，因此做出本次調漲的考量，幾乎是全品項都調漲約20%的價格，調整內容如下

標準版 PS5 66,980 日圓>>79,980 日圓（約為17,600元，調漲2,800台幣）

數位版 PS5 59,980 日圓>>72,980 日圓（約違16,050元，調整2,900台幣）

DualSense 無線控制器 9,480日圓 >> 11,480日圓（約調漲440台幣）

PS VR2 74,980日圓>> 89,980日圓（約為16,500元，調漲3,300台幣）

根據了解，目前僅有日本區的產品進行調漲，台灣地區則沒有相關漲價計畫，甚至目前到了夏季嘉年華，從昨天開始現折1,600元，目前光碟版售價為15,980元、數位版則是12,980元。