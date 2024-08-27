網紅「尿撒靖國神社」在中國被捕！疑涉敲詐勒索　警方證實了

▲中國籍網紅「鐵頭」今年5月在靖國神社噴漆「廁所」，還在石柱撒尿。（圖／翻攝自小紅書）

記者閔文昱／綜合報導

中國網紅「鐵頭」（原名董光明）曾於今年5月底晚間在日本靖國神社前撒尿、塗鴉，並囂張強調絕不會為「報復日本」的行徑感到後悔。然而，近日中國社群平台紛傳他因涉嫌勒索敲詐遭到警方逮捕。當局也證實，鐵頭已被抓，但具體涉案內容相關部門正在處理。

綜合陸媒報導，近日一張杭州市公安局濱江區分局的扣押決定書在網路瘋傳，內容顯示中國網紅「鐵頭」涉嫌敲詐勒索被抓獲。對此，杭州市公安局濱江分局工作人員表示，鐵頭已被抓，具體涉案內容相關部門正在處理。

▲網路瘋傳鐵頭被捕資訊。（圖／翻攝自微博）

事實上，鐵頭於2023年3月開始發布「打假」影片，內容包括市場亂象、抽獎騙局、保健品騙局等等，累積了數百萬粉絲。然而，他的行為也引發諸多爭議，如指控東方甄選問題，被業者抨擊扭曲事實，並遭到業者發出律師函反擊，甚至在今年1月，他在直播間自曝涉黃經驗，引發中國網友舉報與抵制，隨後他的抖音、微博等多個平台帳號都被封禁。

而在今年5月31日晚間，鐵頭還在日本東京對著刻有「靖國神社」字樣的石柱撒尿，並用紅色噴漆噴上英文「toilet」（廁所）一詞，犯案後於6月1日凌晨回國，觸怒日本國內民眾，甚至有日本人表示願意懸賞1000萬日元（約新台幣223萬）緝拿「鐵頭」。

雖然「鐵頭」堅持不自首，並對撒尿塗鴉行為不後悔，但中國警方似乎沒放過他，相隔2個多月，鐵頭就傳出因敲詐勒索被捕，不過詳細情況警方不方便透露。據悉，去年也曾有網友爆料稱，鐵頭曾因開設賭場和非法拘禁被判刑。