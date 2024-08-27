路透：中國「西太平洋演習」砸逾4900億＝台灣軍事預算85％

▲解放軍東部戰區環島軍演。（資料照／翻攝自央視，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》27日獨家報導，中國去年的西太平洋軍演一共耗資1100億人民幣（約新台幣4928億元），此數字僅占解放軍2023年國防支出1.55兆人民幣的7%，卻是台灣去年軍事預算的85%。

《路透社》引述台灣軍方內部研究後，出版了這一篇獨家報導。該報指出，這讓外界能夠難得一窺北京的國防開支狀況，以及中國對於台灣及其鄰國的軍事活動投資。

報告統計了中國去年在西太平洋的海軍與空軍任務，估計每小時活動需要多少燃料與其他消耗品，包括保養、維修與薪資等，總計高達1100億人民幣。《路透社》計算後指出，這筆支出相當於台灣2023年國防預算的85%，但中國公布的軍事支出往往不透明。

台灣知情官員們透露，這份報告旨在協助台灣決策者了解中國如何分配資源，評估北京意圖與自身能力之間的「差距」，「這揭露了他們資源配置的邏輯。他們正在花費大筆資源，試圖獲得第一島鏈以西的控制權。但中國共產黨近年巨大的軍事投資，確實對地區和平穩定造成負面影響，這不利於全球的繁榮與發展。」

中國國防部沒有回應媒體置評要求。不過，解放軍二把手、國家軍委副主席張又俠4月曾表示，海洋不應該成為各國展現「砲艇肌肉」的舞台，實施「海上遏止、包圍和島嶼封鎖，只會讓世界陷入分裂與動盪的漩渦」，似乎是在暗指美國與其盟友的行為。