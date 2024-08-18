台中南屯又有新的KTV要開　警找「夜店一條街」7業者座談

▲第四警分局找來轄內7家夜店、KTV業者座談。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區大觀路周邊夜店、KTV林立，有「夜店一條街」之稱，近期又有新的KTV要開幕，鑑於過往曾發生酒客酒後衍生糾紛等問題，轄區第四警分局長陳祥麟近日找來7家業者召開座談會，初步達成共識，業者須加強維安把關，並對消費者採「進出場分流」，共同維護治安。

台中市第四警分局統計，今年尚未發生過聚眾鬥毆情勢，但因酒後失態遭現場員警以強制力保護管束有10件，經分析，夜店、KTV易滋事時段好發於凌晨3時至5時之間，酒客在黃湯下肚後，講話隨之變得「大形（台語，得意忘形）」，在散場時發生推擠狀況亦時有所聞。

陳祥麟近日邀集轄內7家業者座談，請業者對於消費者使用金屬探測器執行安檢，防杜民眾攜帶刀械、銳器進入；評估若消費人數眾多，結帳或散場搭電梯時，由店內安管人員進行人潮分流，減少接觸性衝突可能；若遇消費者打架滋事，第一時間通報警察，防堵暴力衝突擴大。

陳祥麟表示，辦理此次座談會的目的，是重新檢視並強化業者安全管理，並呼籲業者發現有色情、毒品、聚眾鬥毆、酒後駕車等不法情形，應立即通知警方處理，警方必定嚴厲執法，另亦會針對店家散場尖峰時段，編排強力執行封鎖性路檢，對於可疑人士、車輛等實施盤查，期能防範犯罪發生，展現打擊不法的決心，以淨化社會治安環境。