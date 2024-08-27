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黃偉哲出席暑期實習成果展　看見不凡青觀點

▲台南市政府27日舉辦公部門暑期實習成果展，由公部門實習生進行「青年設計松」決賽簡報發表，提供高達提供2萬2千元總獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府27日舉辦公部門暑期實習成果展，由公部門實習生進行「青年設計松」決賽簡報發表，提供高達提供2萬2千元總獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲重視青年聲音，並鼓勵青年關注公共議題，台南市政府27日舉辦公部門暑期實習成果展，由公部門實習生進行「青年設計松」決賽簡報發表，提供高達提供2萬2千元總獎金。

▲台南市政府27日舉辦公部門暑期實習成果展，由公部門實習生進行「青年設計松」決賽簡報發表，提供高達提供2萬2千元總獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

金獎由第5組針對毛小孩友善方案(中興大學陳姿樺、陳靜怡、許啟榮及亞洲大學葉沛晴同學)提出晶片施打、疫苗、觀念文達、牽繩使用及絕育五大關卡落實飼主責任教育，並針對小學生從小紮根正確知識，獲得高達8000元獎金，黃偉哲市長特別出席為獲獎的優秀實習生頒獎，勉勵學子持續關注並參與市政發展。

▲台南市政府27日舉辦公部門暑期實習成果展，由公部門實習生進行「青年設計松」決賽簡報發表，提供高達提供2萬2千元總獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，城市發展需要青年共創共好，而青年發聲是改變城市最好的方式，市府每年辦理公部門實習，鼓勵年輕人發揮才華並藉由實習過程實際了解公共事務及施政運作，進而積極響應參與，學生在實習期間給公務機關很大的激勵，也希望這些激勵能夠轉化成為公務機關成長的動力，在公部門實習的經驗讓學子們留下難忘回憶與豐富收穫，市府也聽到更多青年對城市的想法，為台南帶來更多正面的改變。

▲台南市政府27日舉辦公部門暑期實習成果展，由公部門實習生進行「青年設計松」決賽簡報發表，提供高達提供2萬2千元總獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會主委蒙志成表示，本年度首次針對實習生辦理青年設計松，8月6日的培力課程及分組討論，讓參賽實習生針對各自發掘的問題，提出相應兼具創新及實益面向的提案，並在局處代表務實回饋下優化提案，可以看到學子們在決賽時發表的內容相當精彩，如針對青少年劇場參與提出以工作坊方式吸引青年投入戲劇扮演增強感性動機，或是推出客製化戲劇內容以吸引青少年關注；在友善寵物議題上則提出陪伴犬結合長照的友善毛孩社區，辦理毛孩親子文創市集及藉由闖關活動落實飼主責任教育，提升認養率及正確知識傳遞等方案，充分展現不凡的青觀點，相當值得肯定。

▲台南市政府27日舉辦公部門暑期實習成果展，由公部門實習生進行「青年設計松」決賽簡報發表，提供高達提供2萬2千元總獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會說明，下半年非暑期工讀資訊預計在9月上旬公告，歡迎有興趣的青年朋友密切注意研考會官網最新消息，另對市政提案有興趣的青年，可參加徵件中的「2024年台南青年公共議題提案競賽」，針對公共議題揮灑創意、自信發聲，27日起至9月20日止受理報名，決賽獎金最高5萬元，歡迎18至40歲設籍或就學、工作於台南的青年挑戰，競賽簡章可至 https://reurl.cc/r97LGx下載。

▲台南市政府27日舉辦公部門暑期實習成果展，由公部門實習生進行「青年設計松」決賽簡報發表，提供高達提供2萬2千元總獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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