快訊／民眾黨台玻大樓疑違反室內裝修辦法　北市：比對後與現況不符

▲柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，名嘴溫朗東26日爆料，正準備作為新的民眾黨中央黨部的台玻大樓3樓在進行室內裝修，但疑似沒申請許可；台北市建管處當晚回應，經查於7月26日掛件申請，但尚未核准施工許可證。建管處27日上午到場會勘，下午說明現場沒施工跡象，但經比對原使用執照竣工圖說，與現況不符，後續將發文建物所有權人陳述意見後，依建築法相關規定裁處。

針對台玻大樓3樓被爆沒有裝修許可，台北市政府建管處人員於27日上午到南京東路三段261號3樓會勘。而建管處於下午說明，該地址已於7月26日提出室內裝修申請，目前申請案仍在審核中，尚未核發施工許可證。

建管處提及，今上午派員進行現場會勘，現場並無施工跡象，經比對原使用執照竣工圖說，與現況不符（天花板、隔間），且查詢該變更範圍，歷年來未有申請室內裝修許可紀錄，可能涉及違反室內裝修管理辦法，後續將發文建物所有權人陳述意見後，依建築法相關規定裁處。

由於2024總統選舉後躍升第三大黨，民眾黨決定搬遷位於杭州南路上的中央黨部，包括現在額外租的攝影棚在內，一同搬家到台玻大樓2、3樓。但溫朗東26日爆料，「民眾黨在台玻大樓3樓室內裝修正在進行中，疑似未申請許可，恐將被蔣萬安開罰強拆！」隨後於YouTube個人頻道直播，PO出3張台玻大樓3樓施工照片。

對此，台北市建管處26日晚間向《東森新媒體ETtoday》表示，該南京東路三段261號3樓地址，經查室內裝修系統於2024年7月26日掛件申請，但尚未核准施工許可證，27日將派員現場會勘，若有涉及實質室裝行為，將依《建築法》95條之1規定裁處。