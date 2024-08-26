裝刷卡機協商無果「遊覽車9／16再戰」　公路局：全國補助一致

▲新北市遊覽車工會多名代表赴交通部，與公路局官員協商溝通。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部預告，明年6月起遊覽車須裝設刷卡機，上百名司機、遊覽車今（26日）早集結在交通部抗議，痛批被當成提款機，新北市遊覽車駕駛職業工會、台灣遊覽車發展協會下午赴交通部協商1個半小時，未達共識，工會表示，9月16日再戰，公路局也提出3點解釋，強調全國補助一致。

新北市遊覽車駕駛職業工會、台灣遊覽車發展協會提出5點訴求，包括GPS由公司自主管理；刷卡機應由交通部全額買單、遊覽車納入大眾運輸；遊覽車工時，遵照勞動部變形工時微調；交通部的遊覽車評鑑制度不公平；落實司機教育訓練。

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2大工會結束交通部抗議，隨即前往總統府、行政院、立法院藍綠白3黨團，逐一遞送陳情書，下午返回交通部，與交通部及公路局官員協商溝通。新北市遊覽車駕駛職業工會許景翔說，5點訴求希望交通部通盤檢討，協商討論後沒共識，9月16日再戰。

▲遊覽車司機集結到交通部前抗議，反對自費裝設刷卡機。（圖／記者李毓康攝）

公路局運輸組長梁郭國表示，GPS在2017年汽車運輸業管理規則就制定，進行三級管理及四項指標，例如工時、超速、車輛檢驗出現異常，提醒通知可能有危險的功能，因此交通部補助裝設GPS，提升遊覽車安全在社會觀感是有益處的。

業者訴求GPS自主管理，梁郭國說，牽涉到監理站執行層面，業者可能有疑惑之處，公路局也承諾會做檢討。今年7月16日交通部預告，明年6月裝設身分識別（指刷卡機），預告期2個月，在9月16日預告結束後會充分檢討，並蒐集各界意見做調整。

▲2017年立法要求遊覽車須裝設GPS。（圖／記者李毓康攝）

梁郭國表示，2017年裝設GPS，交通部補助每輛車2千元為上限、補助比例49%左右，依照採購法規定，因此未來裝設身分識別（指刷卡機）也會按照49%的比例去補助業者，且全國補助都是一致的，都是公平。

梁郭國指出，刷卡機裝機費市場訪價約4千元，目前GPS每月通訊費大概300元，若業者未來裝設刷卡機，沿用GPS原有的通訊系統，因此通訊費只是微幅調整，不會增加太多費用。

彈性工時以及納入大眾運輸部分，梁郭國說，這牽涉到根本法令例如勞基法、大眾運輸法則等，範圍比較大需要深入檢討，會在蒐集業者意見。