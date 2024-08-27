快訊／未盡保護職責致剴剴遭虐死　女社工「過失致死」起訴！

▲兒福聯盟陳姓女社工因剴剴遭虐死案被起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署日前起訴保母姊妹劉采媗、劉若琳涉嫌聯手虐死1歲男童「剴剴」後，另案偵辦發現，負責督導的兒福聯盟陳姓女社工，前往訪視時就有發現剴剴受傷，卻未依規定進一步確保剴剴身心狀況，剴剴3個月後送醫不治，陳女還跟保母一起扯謊，稱起因是剴剴頑皮跌倒、噎奶，事後再造假部分訪視報告，檢察官27日依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴陳女。

劉彩萱、劉若琳都是領有證照的專業保母，姊姊劉彩萱2023年9月1日起，透過兒童福利聯盟轉介，以每天1000元代價，24小時照護剛滿1歲、等待領養的男童「剴剴」，妹妹劉若琳偶而協助照顧，兒福聯盟規定負責的社工必須每月到府訪視。

而剴剴入住劉彩萱家中後，經常被劉氏姊妹綑綁，塞到水桶裡，只能吃杯子裝的廚餘果腹，還會被踹、推重摔倒地，2023年12月24日凌晨，剴剴因昏迷被送醫急救不治時，額頭、屁股凹陷、變形，牙齒也斷了4顆。

檢察官調查劉彩萱、劉若琳涉嫌凌虐未成年致死罪的同時，調查社福系統對待領養兒童的相關流程規定，發現兒福聯盟陳姓女社工應每月查訪，但在發現剴剴身上傷勢後，將照片傳給剴剴的外婆，並片面轉達保母說法，稱剴剴是自己跌倒受傷。

▲社工透過LINE取得剴剴生活照片並聽信保母解釋，沒有實際了解小孩身心狀況。（圖／翻攝網路）

等到剴剴昏迷送醫，陳女與保母向醫護人員表示剴剴喝奶噎到了，等待檢警相驗剴剴屍體時，陳女與保母在一旁若無其事地談笑，直到檢警決定調查剴剴受虐案後，陳女才匆忙根據過去的LINE紀錄，製作3個月的訪視報告，並在其中夾雜部分不實事項。

檢警3月間曾依偽造文書、過失致死等罪嫌，搜索並拘提陳姓社工到案，訊後以30萬元交保候傳，6月間再次以被告身分傳喚陳女出庭，陳女在2位律師陪同下應訊長達3個多小時後請回。