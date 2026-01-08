高雄警官參加公祭後「臉紅紅」返隊遭檢舉　拒酒測恐遭處分

▲高雄市警察局少年隊。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警局少年警察隊一名洪姓警官，昨（7）日上午參加同仁親屬告別式公祭後返回辦公室，卻被同事發現疑似「面帶酒容」，立即向市警局督察室檢舉，督察人員到場欲實施酒測時，洪男以「已請假」為由拒測，市警局已介入調查，洪姓警官恐面臨行政懲處。

據了解，洪姓警官前一晚曾與義刑人員聚餐吃薑母鴨，7日上午與同事共乘車輛前往告別式公祭，隨後再由同事載返少年隊駐地，洪進入辦公室時，因臉頰潮紅，與多名同仁擦身而過後引發側目，隨即遭人向督察室檢舉。

督察室接獲檢舉後火速派員前往少年警察隊，當場表明要對洪姓警官實施酒測，但洪男當場拒絕配合，稱自己已請假未在執勤。

少年隊長陳仁正表示，洪姓警官因前晚聚餐後身體不適，且隔日需參加公祭，事前已向他口頭請假並獲同意，全程均由同仁接送，未自行駕車或騎車，原本公祭結束後應返家休息，洪卻因「責任心重」，仍回辦公室看公文，沒想到因此惹議。

陳仁正指出，督察人員到場後，洪拒絕酒測，他隨即將洪帶進辦公室了解狀況，並要求其立即返家休假。

市警局指出，洪姓警官遭檢舉疑似帶酒容進入辦公室，且督察人員到場查處時拒絕酒測，已涉及警紀疑慮，將依相關規定進行行政處分。