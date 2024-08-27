被指涉著作權蟑螂判刑10月　林義傑上訴：打擊盜版不應成為罪犯

▲台灣超馬好手林瀚駩（原名林義傑）不服打擊盜版被指為著作權蟑螂判刑10月，聲明上訴。（圖／翻攝《Kevin Lin 林義傑》粉專）

記者黃哲民／台北報導

台灣超級馬拉松好手林瀚駩（原名林義傑）被控涉當「著作權蟑螂」包攬訴訟，今（27日）被台北地院依《律師法》判刑10月，林發表聲明「非常遺憾」打擊盜版卻成為犯罪，批檢方顛倒是非、先射箭再畫靶，但他從頭到尾都委任律師提告查緝盜版，不解檢察官與法官「難道允許網路違法下載」。林強調會上訴，讓社會還能存在一種「對的正義」。

現年47歲的林瀚駩從1988年起，屢以長跑挑戰各種極端地形，包括橫渡非洲撒哈拉沙漠、奪下世界四大極地超馬巡迴賽冠軍等，今年（2024年）6月底帶隊挑戰蒙古戈壁世界四大極地250公里馬拉松，得到第3名成績，上月（7月）初回台，同月4日就為本案出庭並辯論終結。

北院今依2個《律師法》共同無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件罪，合併判林瀚駩10月徒刑、得易科罰金30萬元，並沒收犯罪所得10萬7千元，他沒到庭聆判，事後在臉書PO文聲明尊重判決但「非常遺憾」、「非常不服氣」，不懂為何聘任3位專業律師打擊盜版會變成犯罪，並自稱分文未取，怎會有犯罪所得。

▲台灣超馬好手林瀚駩（原名林義傑）不服打擊盜版被指為著作權蟑螂判刑10月，聲明上訴。（圖／翻攝《Kevin Lin 林義傑》粉專）

林瀚駩在聲明中指稱當初主動到案說明，卻被上銬偵辦，且偵辦過程有特定媒體不斷取得偵查內容、寫出對他不利的報導，且本案並非殺人販毒等重罪案件，檢方卻調閱他與同案所有被告通訊紀錄，之後被起訴也是媒體拿著起訴書來問回應，他才知道。

林瀚駩指出，他的「真相公司」取得影業公司授權抓盜版，是經過雙方法務人員及外聘律師磋商而簽署的專屬授權契約，為何檢察官與法官可用主觀意識認定通謀虛偽，若確實為假契約，為何只有他被起訴而影業公司沒事，何況查緝盜版是智慧財產權保障的權利。

林瀚駩認為，因為盜版猖獗、案件量過大產生質變，所以他被打成犯罪份子，加上檢方顛倒是非、先射箭再畫靶，但他從頭到尾都委任律師辦理提告，承辦的會計師也是專業人士，他更用本名註冊公司、而非找人頭頂替，甚至跟警察、檢察官溝通查緝盜版，怎會成為犯罪行為。

林瀚駩自稱長期熟識電影公司，深知盜版是電影界與片商的痛，他因為熱情熱血，出於一片熱忱，找專業人士共同打擊盜版維護智慧財產，想不到變成犯罪份子，法官判決沒收他的犯罪所得，他卻「不知道我有所得，我個人一開始根本就分文未取」。

林瀚駩反問本件判決，是否代表檢察官及法官允許網路違法下載，有版權的業者不能追溯盜版，甚至追緝者成為「檢察官、法官自創法律見解」的罪犯，這樣的判決不就更鼓勵非法下載，誰來維護電影產業從業人員的權利。

林瀚駩強調「本人這輩子不做惡人，不做壞事，我更不曾欺負弱勢讓自己平步青雲。非法下載盜版本來就是犯罪行為，司法不應將查緝盜版者羅織罪行成為犯罪份子。我尊重一審司法判決，但我將會繼續上訴，讓社會還能存在一種『對的正義』，以及對我個人對於捍衛智慧財產權與名譽，不被司法迫害」。