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快訊／被指涉「著作權蟑螂」！　超馬好手林義傑一審遭判刑10月

▲▼台灣超馬好手林義傑(中)被控轉行違法抓盜版，她出庭反批檢方草率起訴。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣超馬好手林義傑(中)被控轉行違法抓盜版，他出庭曾受訪反批檢方草率起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣超級馬拉松好手林瀚駩（原名林義傑）被控結合律師與退休警員，涉當「著作權蟑螂」將版權電影做成BT種子上網撒餌，引誘網友下載暴露IP位址，再循線提告逼付錢和解，1年就衝出937件報案量，林男等人被依違反《律師法》等罪嫌起訴、均不認罪，台北地院今（27日）判林義傑有期徒刑10月，可上訴。

曾拍片紀錄自己長跑挑戰戈壁大沙漠、撒哈拉大沙漠等壯舉的林瀚駩（47歲），2008年就成立顧問公司管理自己影片智慧財產權，後來就讀政大法律研究所在職專班，得知有影視公司委託他人用BT分享軟體抓盜版，根據IP位置提告進而要求網友支付和解金，獲利頗豐。

林瀚駩透過經營科技公司的許仁泰介紹，請教曾任檢察官的律師鄭遠翔，林並諮詢台大EMBA專班同學律師張耀騰，鄭提醒這樣抓盜版有違反《律師法》之虞，林瀚駩仍製作相關簡報，向國內影視公司推銷查緝盜版業務。

2021年7月間，林瀚駩成立「真相智財顧問公司」，簽約取得威視公司授權《金派特務》、《角落小夥伴電影版》、《倒數反擊》等17部影片，同年9月再取得香港甲上公司授權《疾凍救援》。

檢方起訴指稱，林瀚駩涉找專人將這些版權電影做成BT種子，上傳到對岸網站，誘使網友使用P2P下載，再找合作律師提告、僱用退休警員邱志偉等人上網蒐證與送件，總計2021年8月到2022年4月為止，林的真相公司共提告937件侵權案，其中20多件和解，獲利約80萬元。

▲▼超馬選手林義傑。（圖／記者湯興漢攝）

▲超馬好手林義傑。（圖／記者湯興漢攝）

林瀚駩等人短期內大量提告舉動使警方吃不消，雙方甚至因此頻生摩擦，警方督察人員還接獲檢舉指稱警員怠惰，更使對立情勢惡化，台北地檢署獲報查出林本人沒有律師資格，卻涉及包攬訴訟，前年（2022年）約談到案、訊後交保20萬元。

林瀚駩始終否認扮演著作權蟑螂，被起訴後自稱遭檢警炒作新聞，他絕沒製作BT種子撒餌陷害網友，這些BT種子上網搜尋就有一大堆，他受影業公司委託抓盜版，沒刻意提告癱瘓檢警辦案能量。他出庭曾受訪自嘲前半輩子都在運動競技，出庭確實是不同人生歷練，「希望司法可以還我清白」。

鄭遠翔同案被起訴，出庭表示會在林瀚駩等人的群組回答實務問題，例如到警局應詢該注意事項，他強調身為律師協助客戶陳情權利遭侵害，這是律師職責所在，卻遭檢方冠上濫權罪名，感覺「有如警察國家」，而「真正癱瘓檢警的，是員警本身辦案怠惰所致」。

台北地方法院審理後，將林義傑判刑10月、鄭遠翔判刑8月，另2名涉案律師無罪，其餘4共犯各6月到8月有期徒刑。而8名被告，今日宣判時本人都未到庭聽判。

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