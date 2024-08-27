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IKEA推「二手交易平台」開放顧客直接買賣　首波2城市試營運

▲▼ 瑞典宜家家居（IKEA）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的門市。（圖／達志影像／newscom）

▲IKEA宣布推出二手家具交易平台。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞典業者「宜家家居」（IKEA）26日宣布，推出二手網路交易平台「二手IKEA」（IKEA Preowned），讓顧客之間相互聯繫、直接進行買賣。IKEA正在挪威首都奧斯陸、西班牙首都馬德里進行試營運，預計將持續至12月，屆時將進行評估。

BBC、法新社報導，IKEA計畫在全球推出IKEA Preowned網路交易平台，讓顧客們能夠在不依賴eBay等網站的狀態下，仰賴IKEA自身網路平台進行買賣。賣家可在IKEA Preowned的平台上發布想販售的商品，由IKEA演算法生成商品相關細節，包括尺寸、原始售價等。

IKEA零售部負責人翁庫（Tolga Oncu）指出，到了12月將進行評估、決定接下來的走向，「我們先從奧斯陸與馬德里開始，但我們的目標更高」。

在不少平台上都能見到IKEA二手商品，若在eBay網站搜尋「IKEA」，就會出現超過2.5萬個搜尋結果，在英國Gumtree網站搜尋則是出現超過1萬個結果，Facebook Marketplace上也有不少IKEA二手商品。

這是在二手家具、服裝等市場穩步增長的背景下，IKEA推出的最新措施，符合IKEA永續發展目標，同時還能協助公司在自家商品轉售這方面獲得更多利潤。

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