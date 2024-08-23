IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！一群人奔跑搶買畫面曝　他傻眼

記者施怡妏／綜合報導

瑞典家具賣場「IKEA宜家家居」風格清新簡約，家具多樣化又平價，深受不少年輕人喜愛，一名網友表示，IKEA超夯商品「甜甜圈燈」開賣一年多，至今仍然超夯，日前到門市排隊購買甜甜圈燈，沒想到一開門，所有人往店內衝，仿佛上演「全員逃走中」，讓他看了超傻眼。

▲排隊搶買甜甜圈燈。（圖／翻攝自Threads）



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有網友在Threads發文，前幾天到IKEA門市排隊，購買補貨的甜甜圈燈，一開始以為大家都會照排隊順序進店，沒想到一進去後，所有人開始往裡面衝，他也只好跟著人群開始奔跑，「我應該是去參加全員逃走中的，排在前面的人一次搬了好多顆，最後也是沒買到」。

影片曝光，許多網友直呼「最大贏家是IKEA，黃牛一直買到斷貨，IKEA一直生產上架，不怕沒人買，因為黃牛會捧場」、「這顆在很多業界圈子很紅」、「澳洲IKEA還很多，根本沒人買」、「大家好喜歡家裡擺設都一樣，看到什麼熱門就買，也不知道適不適合自己家的風格」、「讓我想起當年厚奶茶、髒髒包、雷神巧克力、草莓蛋糕，我還是不知道有什麼好搶的」、「現在買要排隊領號碼牌，一人限購一顆」。

▲甜甜圈燈。（圖／翻攝自IKEA官網）



從IKEA官網的商品頁面可以看到，甜甜圈燈飾「VARMBLIXT」價格為1799元，不過無法在網路上購買，「此商品僅由實體店鋪販售」。《ETtoday新聞雲》記者今（23）日12時30分查看，全台6間門市都缺貨，桃園店還有1件庫存。

還有網友分享店面搶購狀況，店員補貨之後，有民眾直接買了2車，短短4分鐘就被搶光。有網友指出，甜甜圈燈飾之所以如此熱銷，除了設計獨特之外，還有實用性。這款燈飾使用的是質感十足的玻璃材質，還配備了智慧開關，能用手機或Siri控制，不需要下床就能關燈，非常方便，無論開燈或關燈都十分可愛。

貼文獲原PO授權轉載。