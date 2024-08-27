轎車國道失控撞護欄　妻拋飛遭大貨車輾壓奪命...夫與司機判囚

▲吳姓男子載妻小出門，因操作不當致車輛失控撞護欄後翻落邊坡，李妻拋飛車外遭黃男車輛輾過身亡。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市吳姓男子駕駛車輛搭載妻小，行經國道1號時不慎撞上護欄，車輛翻落邊坡，導致其妻李女因未繫安全帶被拋飛出車外，倒臥在車道上，慘遭黃姓男子駕駛貨車輾過，經搶救仍身亡，2人被依法起訴。士林地院審結，依過失致死罪，判處吳男有期徒刑10月、黃男處有期徒刑1年。

2022年10月29日晚間11時許，吳男駕駛車輛載李妻、未滿1歲孩子，行經國道1號南向90.6公里處時，因操作不當致車輛失控碰撞護欄後翻落外側邊坡，李妻與小孩拋飛倒臥車道上，吳男隨即查看妻小狀況，不斷站在前方揮舞，提醒往來車輛，孰料，黃姓男子駕駛大貨車閃避不及仍輾過李女，李女經搶救3天仍回天乏術，女嬰輕傷。

法院審理時，黃男辯稱，李女從國道內側翻車到外側邊坡，有可能翻車當下就已經死亡，自己僅是壓到其遺體，而非他輾壓致死，況且行車紀錄器顯示只壓到死者腳部，而非輾過身體器官，強調李女死亡並非是他輾壓造成。

法官經查，發現李女死亡原因為「出血性休克，因胸腹腔內出血所致，而胸腹腔內出血的原因則是車禍」。法醫檢驗進一步指出，李女的胸部肋骨多處骨折並伴有嚴重挫傷及腫脹，腹部腫脹並有挫傷，四肢和背部也有多處撕裂創傷及挫傷，傷勢集中於胸部與腹部，主要是因胸腹腔內出血而引發出血性休克所致命。

根據傷勢分析，若李女僅是從車內被拋飛至地面而未遭重力輾壓，理應不會出現如此嚴重的胸腹腔傷勢，故認李女致命傷應是黃男駕駛車輪輾壓所致，不採信黃男說詞。

合議庭審酌2人均未遵守道路交通安全規則，造成被害人喪失生命，承受無限悲痛及遺憾，參酌2人過失程度、肇事情節、雙方未達成和解，及被害人也有未繫安全帶過失，依過失致死罪判處吳男有期徒刑10月、黃男有期徒刑1年。