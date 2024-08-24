老董開X6逼車害死5歲童　日夜工作籌律師費！二寶媽淚：把你生回來

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名張姓退休董事長去年2月駕駛BMW X6，行駛國道204K處，因不滿辛姓女子超車，狂閃大燈、按喇叭，以時速逾140公里逼車、超車急煞2次，導致辛女失控翻車10圈，5歲兒子飛出車外慘死。張昨天被判應合併執行3年2月徒刑，聽到判決結果，擔任壁畫師、日夜工作籌措律師費的辛女感謝法官，也說要把寶貝兒子生回來。

▲國道秀水路段翻覆5歲辛童拋飛車外死亡。（圖／ETtoday資料照，以下同）

聽到判決結果，辛女受訪時表示，在沒有行車紀錄器的情況下，還好有高公局CCTV（監視器）影像，「謝謝法官有還給我們公道」，但檢察官就張男所犯過失致人於死、肇事逃逸部分，求處5年6月徒刑，但法院判決3年2月，她個人還是覺得判得太輕。

對於張男「關說法官」，辛女說，她也是到庭才知道，但對法官公正行為感到敬佩，「法官『表明沒有要接受關說』，徵詢我們有沒有要換法官」，這也代表著對方有犯罪事實。

辛女是一名壁畫師，單親帶1對子女，如今兒子因車禍身亡，僅剩女兒陪在身邊，但她向張男提出民事求償1600萬還談不攏，為了努力付律師費，不分晝夜努力賺錢，昨天她中暑住院吊點滴、女兒又發高燒，蠟燭兩頭燒，對於判決結果，她真的很感謝法官還給她一個公道。

辛女說，兒子過世後曾經入夢，自己常常看著兒子的照片發呆流淚，她哭著說，「要把兒子生回來」，也因為兒子沒有座安全座椅墊，她也發願，將募款讓弱勢幼童都有安全的坐車環境。

判決指出，去年2月13日下午，辛女開車返回高雄市，讓5歲兒子坐在副駕駛座，沒有使用安全座椅墊，導致安全帶僅繫在腰部，2歲女兒坐安全座椅、張姓女友人均坐於後座，行經國道1號高速公路南向204.1公里前，超車在中線車道張姓男子駕駛的休旅車。當時張男疑因認辛女過於近距離超他的車，心生不滿，隨即對辛女車輛閃大燈及鳴按喇叭，並要再超車至辛女前面，當時雙方車速甚快，張男由中線車道先變換車道至內線車道後，以時速140公里的速度從內線車道超越辛女，再駛入辛女行駛的中線車道。

辛女閃避不及失控翻覆，車身往前翻滾至少10圈，造成兒子拋出車外慘死，辛女及其女兒、張姓友人臉部及身體骨折擦挫傷。張男在辛女翻車後，逕自繼續駕車逃離現場，等國道警方通知才到案說明。

據悉張男曾是某公司負責人，判決書內容也指出，他目前仍在女兒經營的公司擔任業務，有欠政府綜合所得稅約1800萬元，最扯的是，全案審理期間，曾試圖透過審判長的親友傳話，轉告審判長「希望獲得較有利的判決」，審判長後來當庭告知，徵詢是否要聲請法官迴避、換法官審案，但張男、辛女雙方皆未聲請，由原合議庭完審判。記者試著打電話去登記的公司要問張男說法，但未獲當事人回覆。