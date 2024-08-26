李洋發文「新搭檔連睡覺都這麼帥」！　粉絲嗨翻：無敵組合

圖、文／鏡週刊

我國羽球好手李洋今年與搭檔王齊麟衛冕奪下巴黎奧運男子雙打金牌後正式退休，今（26日）無預警在IG宣布「新搭檔」，還出賣對方的睡顏，直呼「新搭檔連睡覺都這麼帥」。

原來李洋口中的「新搭檔」是奧運拳擊金牌林郁婷，兩人近來一起跑活動，被稱為「洋郁片組合」。李洋今在IG貼出10張照片，分享過去一週的各種趣事，如他參加微風之夜站上台很緊張、第一次搭熱氣球、與林郁婷一起放送「洋郁片」大愛心等。

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▲李洋貼出林郁婷睡覺的照片。（翻攝李洋IG）

最後一張是林郁婷在車上睡著的照片，可見林郁婷戴口罩，陽光灑在她臉上，相當有意境，照片應是由李洋拍攝，他誇讚：新搭檔連睡覺都這麼帥。

▲李洋和林郁婷組成「洋郁片組合」放送大愛心。（翻攝李洋IG）

許多網友紛紛驚呼：「最後一張真的謝謝你」「最愛洋郁片組合」「最後一張先戀愛」「從小戴到郁婷 會把女孩子拍得漂亮的男生就是讚」「洋郁片組合無敵」「金牌洋郁片絕讚雙人組」「洋郁片互動真的好有趣」「我喜歡你的新搭檔！洋郁片組合最高」。

此外，李洋退休後到國體大擔任副教授，新學期開始，他今也分享「回歸校園」照片，國體大也製作海報歡迎「李洋老師」。



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