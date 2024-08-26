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社會 社會焦點 保障人權

高雄百貨驚傳偷拍！噁男「假滑手機」拍短裙女　櫃姐都看到了

記者許宥孺／高雄報導

高雄百貨公司驚傳偷拍！一名女子昨(25日)於左營一家百貨商場購物時，遭一名詭異男子偷拍，有櫃姐和熱心民眾發現後告訴女子，並由百貨協助報案。員警到場後，女子表示不願提告，而男子也已離開，警方將調閱監視器畫面，通知男子到案調查。

▲▼百貨偷拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄一家百貨驚傳偷拍，被害女子表示被拍背影。（圖／記者許宥孺翻攝）

左營分局25日下午1點40分接獲百貨公司報案，櫃姐表示，有女顧客疑似遭到不明男子偷拍。員警趕赴現場，該名女顧客表示，有櫃姐告訴她，她在購物時，有一名男子蹲在牆角在偷拍她，不過應該是沒有拍到私密處，因此趕緊告知服務台。

▲▼百貨偷拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲櫃姐表示協助報警後，男子已離開。（圖／記者許宥孺翻攝）

女子的友人同時出示其他熱心民眾提供的偷拍證據，畫面中錄下她穿短裙的長腿背影，而男子還在手機螢幕上滑來滑去，疑似想要假借滑手機掩蓋偷拍行為。女子表示，櫃姐還說，男子的手機內疑似還有拍到其他女生的照片。櫃姐則說，她要報案時，該名男子就慢慢地走出去了。

警方指出，女子與員警返回派出所後，女子表示不想提告，員警依規定受理並開立報案證明單，受理員警並向當事人說明，可依性騷擾防治法提出申訴，不過女子表示暫不需要後離去。

警方表示，員警除續行現場巡查外，已積極調閱監視器畫面，將通知該名男子到案接受調查，依法究辦。

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