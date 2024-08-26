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13歲少年尿道塞20顆「磁力珠」致血尿7天！　醫嚇壞急動手術

▲▼13歲男在尿道塞20顆磁力珠。（圖／翻攝自微博）

▲邱醫師指出，在患者尿道後部發現了一串的珠子。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇揚州一名13歲少年近日出現血尿的狀況，持續一週仍不見好轉，只好到揚州醫院就診。外科醫師邱宇表示，看到少年的檢查報告後，嚇了一跳，「患者的尿道竟發現了20多顆磁力珠。」由於情況緊急，邱醫師當天就幫他進行了微創手術。

據《現代快報》報導，邱醫師表示，「當時嚇了一跳，在患者尿道後部發現了一串的珠子，我詢問他是怎麼把磁力珠塞進尿道的，他支支吾吾不肯說出實情，經過一個多小時的努力，才將磁力珠全部取出。」

少年最後向醫師說出實情，他在一個多星期前，將家中20多顆磁力珠玩具塞進了尿道。

▲▼13歲男在尿道塞20顆磁力珠。（圖／翻攝自微博）

▲醫療團隊正幫少年進行微創手術。（圖／翻攝自微博）

邱醫師指出，磁力珠因滯留尿道時間較長，情況比較危險，在手術中他們發現磁力珠表面已經出現鏽蝕，緊密黏連在尿道上，對尿道造成了傷害，「醫療團隊透過回納磁力珠到膀胱，然後再通過膀胱鏡，慢慢將磁力珠取出，經過一個多小時的緊張手術，成功取出了全部磁力珠，經過術後治療，目前患者已康復出院。」

邱醫師說道，「青少年在發育過程中容易對第二性徵帶來的身體變化產生好奇心，因此膀胱異物在臨床上並不少見，異物進入尿道後，有些會『跑』到膀胱裡，引發頻尿、尿急、尿痛、血尿等系列症狀，嚴重時，異物穿破膀胱損傷腸道，可能進一步危及生命。」

▲▼13歲男在尿道塞20顆磁力珠。（圖／翻攝自微博）

▲少年尿道中的磁力珠。（圖／翻攝自微博）

邱宇補充，「孩子吞食磁力珠的病例更為常見，一般情況下，磁力珠被誤吞後會隨著食物進入腸道，如果只有一顆可能會自行排出，但如果誤吞多顆，它們就會在體內自行吸附，很有可能會夾住腸管，造成腸胃穿孔，甚至危及生命。」

邱宇也提醒，「學校和家庭都應重視青少年性教育，引導孩子正確認識青春期帶來的身體變化，一旦發現孩子出現異常，要耐心詢問，必要時前往醫院就診，以免耽誤病情。」

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