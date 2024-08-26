若瑟社會福利基金會「早療寶寶回娘家」　促進親子互助

▲若瑟社會福利基金會舉辦「早療寶寶回娘家同學會」，邀請學童與家長們一起相聚，透過專題講座讓家長了解發展遲緩或身障兒童未來就學、就業等相關福利。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

若瑟社會福利基金會今（26）日舉辦「早療寶寶回娘家同學會」活動，邀請現正就讀於兒發中心或曾接受早療服務的學童與家長一起相聚，透過專題講座讓家長了解發展遲緩或身障兒童未來就學、就業等相關福利，也藉由分組座談讓家長分享心路歷程，並能彼此支持與鼓勵。

若瑟社會福利基金會已提供近500名發展遲緩或身障兒童接受日間托育服務。根據統計資料，自若瑟社會福利基金會所屬兒童發展中心畢業生或結業生中，約六成學童皆可轉銜至一般幼兒園，或屆齡轉銜至國小一般班、資源班；約有四成學童則轉銜至特教班、特教學校等；由以上數據顯示出早期療育對於發展遲緩兒童成長及社會的重要性。

早期療育服務提供發展遲緩或身心障礙兒童及家庭，個別化服務計畫服務，透過運用社區資源網絡，促進兒童發展學習前能力，提升家庭陪伴和教養技巧等，增進學童及其家庭趨向穩定發展和成長。

若瑟社會福利基金會執行長陳景松表示，慢飛天使需要的不僅僅是專業的醫療支援，更需要社會的理解和關愛，非常感謝豐泰文教基金會無償提供這麼棒的場地讓我們使用，也希望透過早療的各項活動，能激發更多人關注並參與到早期療育工作，藉著社會大眾實質的捐贈與精神上的支持關懷，讓我們陪伴著一個又一個無助的家庭，使孩子與家庭感受到社會的溫暖。