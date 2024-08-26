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不滿被狗追！彰化父子持槍掃射木瓜園　一晚來兩次

記者唐詠絮／彰報導

錯誤的身教！彰化1名爸爸騎機車載女兒，行經139縣道時，遭許姓木瓜農飼養的小黑狗追逐吠叫，讓他心生不滿，深夜帶著兒子持瓦斯槍及左輪手槍到其住處，朝黑狗及木瓜園開槍掃射。暗夜傳來陣陣槍響，嚇壞附近鄰居，警方循線追查，已通知父子倆到案說明，並從其住處搜出作案工具，警詢後依妨害自由及少年事件處理法，函送地檢及少年法庭偵辦。

▲彰化父子不滿狗追持玩具槍及瓦斯槍掃射。（圖／民眾提供）

▲彰化父子不滿狗追持玩具槍及瓦斯槍掃射。（圖／民眾提供）

被害許姓民眾表示，23日晚間突然有2名男子頭戴安全帽闖入住家外，朝屋外的黑狗掃射多槍，嚇得黑狗哀哀叫、四處逃竄狂吠不止，當時他曾出來跑出來喝止，但看到他們手上拿著槍枝，又相當的害怕。

▲彰化父子不滿狗追持玩具槍及瓦斯槍掃射。（圖／民眾提供）

許姓民眾說，2人要離去前又朝他種的木瓜連開多槍，沒想到24日凌晨2點多又回到住處外，再持玩具槍對空鳴槍，陣陣的槍響嚇壞了附近鄰居。

彰化警分局初步調查，此案發生於24日凌晨2時51分，接獲環山路有民眾報案疑似聽到槍聲，經循線追查後，為黃姓父子涉案，已聲請搜索票前往黃嫌住處搜索，現場並查獲空氣槍2支、瓦斯槍1支及火藥式左輪玩具槍1支等證物。

▲彰化父子不滿狗追持玩具槍及瓦斯槍掃射。（圖／民眾提供）

警方表示，經初步調查黃嫌因日前騎機車不慎走錯路，行經該處遭報案人所飼養家犬追吠，心生不滿持空氣槍前往射擊報復，全案依恐嚇等罪嫌函請彰化地檢署偵辦。

▲彰化父子不滿狗追持玩具槍及瓦斯槍掃射。（圖／民眾提供）

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