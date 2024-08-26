色阿北趴女酒友身上卻硬不起來　「洗門風」無悔意下場慘





▲色阿北對酒醉女友人伸魔掌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰報導

彰化1名阿北，在住家旁空地見1名女性好友喝醉酒，整個人昏昏沉沉，趁四下無人之際，拉下其褲子撫摸，再趴在其身上，本想來場「野戰」卻無法勃起，不僅遭女方家人撞見報警，還請抽香菸「洗門風」；法官認為，被告並無真心悔過，也未求得女子原諒，依趁機性交未遂罪判2年徒刑。

依據判決書內容，案件發生於今年3月間，阿北與2女子在住家旁空地喝酒，其中1名女子先行離去，而另一名女子則是不勝酒力喝到躺在地上，阿北看到她喝醉酒，將她褲子往下拉，先對其伸魔掌，又趴到她身上蠕動，再起身不斷揉搓，最終因無法勃起收場，女子家人發現報警提告，一切的不法行為都被路口監視器錄下。

阿北當庭辯稱，當時因為自己身體癢，只是摸她，沒有趴在她身上，沒有要對女子性侵；辯護人也說，阿北已經與女子和解，也請鄰里抽香菸「洗門風」，阿北還向不抽香菸的人說，「若被害女子有問起，要說有請」，女子也同意給予緩刑，請求法官從輕量刑。

法官審理，從被告開庭態度，並沒有真心懺悔，只希望這一切當作沒有發生，之後可以平靜過生活，被告不願意面對自己的過錯，被害人也未真心原諒，如果判緩刑，無法達到特別預防刑罰目的，依趁機性交未遂罪判2年徒刑。