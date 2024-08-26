他自爆會用「收垃圾的手送餐」不敢吃外食！網吵翻：要看老闆吧

▲原PO在餐飲業工作。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人假日會選擇到餐廳、小吃店用餐，不會自己煮。不過近日有網友發文自爆，他有時會用收完垃圾的手幫客人送餐，也會用沒洗過的抹布擦盤子，結果客人完全不知道，還吃得很開心，相信大家若做過餐飲業，就不會想在外面吃了。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「餐飲業真的超噁」為標題發文，自爆他上班時，會用剛剛收完女廁垃圾的手，替客人送餐；之前他要擦盤子，拿的抹布也是整個禮拜沒洗。

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原PO自認這樣很噁心，不過即便如此，客人也不知道，仍會吃得很開心，甚至留下5星評價。因為這樣的工作經驗，他也直言，若做過餐飲業，肯定不會想吃外食，就算是高級餐廳也一樣。

▲有網友認為，每家店的狀況都不一樣，不應該一次把所有餐飲業拉下水。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「想要保持衛生結果主管只要你快快快，你顧了衛生換來的是主管的一頓罵，有效率的方法就是保持最低限度不乾不淨、吃了沒病的衛生程度就好」、「想洗手都被狂噴動作慢，打工完就知道餐廳絕對不是想像的乾凈」、「做過百貨公司餐廳的外場，根本沒空洗手，除非手真的太黏或太髒才洗」。

不過也有網友回應，「只有你這種惡劣拉低餐飲素質的人才會這樣做」、「要看老闆吧 ，我們店超乾淨的，檯面每天用高效清潔液擦過之後再用酒精擦一遍，都在發亮，碗盤也是洗過再用擦盤用抹布擦乾，抹布每天洗」、「以偏概全，把所有餐飲拉下水」、「並沒有這樣，我做餐飲碰到垃圾一定會洗手後才去做餐點的地方」。