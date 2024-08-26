她搭捷運「都有戴口罩」卻頻繁感冒！網遇1狀況傻眼：真的很討厭

▲不是所有乘客都會戴口罩。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在搭乘捷運，已經沒有強制規定要戴口罩，不過近日就有網友發文透露，她搭捷運時，注意到部分乘客明明就在咳嗽，卻不戴口罩，讓她嚴重懷疑自己之所以會感冒，就是被這些人傳染的。該則貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「煩死了！搭捷運一直被感染」為標題發文，提到她近期頻繁搭捷運，明明幾個禮拜前，確診才剛好，結果沒多久後又重感冒。她認為自己之所以會確診，很可能就是在捷運上被感染的，因為她常常在車廂內聽到一堆人咳嗽，結果卻沒有戴口罩。

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而這次重感冒，原PO也猜測，可能是被捷運上的乘客給傳染到，因為她日前搭捷運時，旁邊的3個乘客都流鼻涕又咳嗽，結果同樣沒戴口罩。她表示，雖然她口罩都有戴好，但還是常常被傳染，不知道大家搭捷運時會不會有這種困擾？

留言串中，最熱門的留言內容為，「狂咳還不戴口罩的人真的很討厭，我都會盡量往別的車廂移動，但有時候太擠，出不去，頻頻受到咳嗽攻擊，真的很......。」顯然有不少人也為此感到困擾。也有網友表示，「我有同事咳嗽也不戴口罩，問他為什麼不戴？他還說他咳嗽只是發炎不是感冒 ，超想打他的」、「最近咳嗽的人真的好多，尤其咳越大聲的人越不戴。我都會隨身攜帶小瓶酒精，有到公共場合或搭車後都會噴手消毒，口罩也是每天都會換新的」。

還有網友回應，「不是口罩戴好就能預防，要常洗手、回家馬上換衣服等」、「早點睡、吃水果，提升抵抗力」、「覺得帶酒精出門不錯」、「盡量提升自己的抵抗力，可以多運動排汗排毒」、「更好的口罩，加上隨身酒精」。