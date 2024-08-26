耗資1.24億！花蓮太平洋公園極限運動場加建薄膜頂棚　年底完工

▲▼海洋波浪薄膜3D示意圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府為提升太平洋公園極限運動場場域使用品質，於今年三月建置極限運動場造型薄膜頂棚，預計將於年底啟用，未來民眾在運動及娛樂使用上可較不受天候影響，縣府將持續優化太平洋公園整體休憩環境，並使設施設備更加共融、豐富、友善、多元且完善。

縣長徐榛蔚表示，近年來熱島效應明顯，致使極限運動設施因豔陽曝曬以致大幅降低青少年與極限運動愛好者的日間使用率，加上夏季午後多有短暫陣雨發生，許多極限運動使用者攜帶的護具等配備也較多，常因突然降雨導致場地濕滑影響安全且不及收拾相關用品。為了優化場域使用品質，於今年建置極限運動場造型薄膜頂棚，未來使用上可較不受天候影響。

▲▼去年縣長盃極限運動錦標賽資料照片。

花蓮縣政府建設處表示，為解決天候造成使用不便問題並提升場地使用性能，徐縣長責成縣府相關單位積極向中央花東基金爭取經費補助並輔以縣預算挹注，籌措經費共計1.24億元辦理本項工程，預計會在年底啟用。

建設處指出，本項工程增建薄膜減少西曬及淋雨之影響，另外為配合既有的極限運動設施，考量日後比賽需求而設計最適合的薄膜高度，同時考量在地「海洋」為主軸的景觀特色，將薄膜頂棚外觀採波浪及海豚、飛魚躍水的造型意象進行設計，融入地方環境特色。同時將整體基地周遭環境改善，另增加停車位空間，並規劃移動式圍欄區隔比賽與練習場地，也可放置移動式觀眾席供民眾觀賽。希望為鄉親提供一個更加完善和多元化的運動與休閒場所，隨著新設施的完工，太平洋公園有望成為花蓮的新地標，吸引更多市民和遊客前來享受戶外活動的樂趣。

