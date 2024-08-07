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蘇花安通過環評「將提建設計畫」　121年完工通車

▲▼蘇花安路線。（圖／公路局提供）

▲蘇花安路線。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風重創蘇花公路，也凸顯興建蘇花安急迫性。環境部昨通過蘇花安環評審查，交通部公路局今（7日）表示，蘇花安計畫已通過環境影響評估，預計121年完工通車，完成安全可靠蘇花公路拼圖。

「台9線蘇花公路安全提升計畫」環境影響評估作業，歷經環境部環評專案小組會勘及2次初審會議審查，公路局長陳文瑞昨(6日)率隊參加環評審查會，就環境影響說明書及委員審查意見，包括環境保護措施、土方暫置及碎解、運輸策略、易坍方路段落石評估及防護、便道規劃管理及復原、生態監測合理性等逐一答覆，也對0403花蓮大地震對蘇花公路造成影響進行說明，獲環評審查委員會通過審查。

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陳文瑞表示，蘇花安計畫為東部鄉親殷切期盼之建設，今年4月3日花蓮發生規模7.2強烈地震，蘇花改已完工路段均無影響，但台9線和平以南路段，新增崩塌造成數百公尺高的落石源，而今年7月凱米颱風來襲，再度造成蘇花公路交通中斷，雖已完成搶通，後續仍待復建恢復道路功能。而蘇花安計畫沿線經過7個原住民部落，也已於今年7月31日取得最後1個部落克尼布部落的投票同意開發。

公路局表示，蘇花安計畫主要採橋梁及長隧道設計，避開環境及地質敏感地區，完工後可大幅減少極端氣候預警性封路機率，有利大眾運輸、促進地區觀光及國土均衡發展等效益。通過環評審查後，公路局接續辦理建設計畫提報，並於核定後趕辦設計、用地取得、發包施工等作業，以121年完工為目標，儘速完成安全可靠的蘇花公路拼圖。

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