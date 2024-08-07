提早2天發完工公文！助廠商免罰197元　只是便宜行事...官員脫罪

▲檢調偵辦北市水利處官員方龍乾(中)涉貪案時，發現公務人員便宜行事讓廠商免罰延工金197元。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市工務局水利處前站長郭耀崇，被控涉嫌在河岸水門機房工程案中，提前發出核備竣工的公文，讓廠商免繳延遲完工罰款，涉嫌圖利。台北地檢署調查認為，業者延工2天可能挨罰金額僅197元，難認公務員和業者會因這點小利觸法，且實際驗收時已完工，因此認為郭耀崇只是便宜行事，無主觀犯意等理由，將他處分不起訴。

水利處副工程司方龍乾，2017年間與退休同事合夥開設公司，由方利用職務之便，取得台北市多處河濱公園疏散門的維護工程，且多次虛報查驗紀錄，甚至故意在疏散門發電機油管內塞膠袋，導致發電機失效後，再找人去清理，詐領維修費用，不法所得約20萬元。

台北地檢署2023年偵查起訴方龍乾等4人違反《貪污治罪條例》的同時，發現水利處河川管理科高灘地機電管理站前站長郭耀崇，疑似在2023年初，辦理基隆河疏散門發電機組拆裝案時，在明知施工廠商元禧公司無法在期限1月17日完工，卻仍發出同意核備竣工的公文，導致不知情的長官誤信完工，辦理驗收結案。

調查局認為，郭耀崇涉嫌包庇，讓元禧公司負責人謝金麟逃避延遲2天完工的罰款197元，因此將郭耀崇、謝金麟依圖利、偽造文書等罪移送法辦。郭耀崇喊冤，稱元禧公司是優質廠商，雖然業者已經通知工程還要2、3天，但應該可以及時完工，不影響疏散門發電設備功能，所以就便宜行事，先發出公文。謝金麟也否認有要欺瞞的意思。

檢察官認為，相關工程在2023年1月19日竣工，也完成驗收，雖然實際竣工時間比預期的晚了2天，但依照合約，元禧公司延遲罰金只有197元，依常情判斷，一般人不會為些許小利，甘冒遭法律追訴的風險，因此採信郭耀崇辯詞，只是因為便宜行事，並無主觀犯意，加上查無其他積極證據證明犯罪嫌疑，處分不起訴郭耀崇與謝金麟。