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看到老同學「過得比自己好」會焦慮嗎？　過來人給建議：關掉吧

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲看到老同學過得好，讓原PO感到焦慮。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

大學畢業以後，有些人會選擇考試，也有些人會繼續往上讀，還有人會直接進入職場。近日有網友發文表示，她日前點開IG，得知以前的同學到國外讀大學，讓她頓時感到無助，大家會不會因為老同學過得比自己好，而感到焦慮呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「會因為以前的同學過得比你好，感到焦慮嗎」為標題發文，提到她已經很久沒有使用IG，日前打開後，就得知以前的同學跑去國外讀書，且貼文底下有許多讚美的留言。

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原PO透露，她目前還在為國考努力，與老同學的優秀相比，就讓她感到無助，大家會不會因為以前的同學過得比自己好，便感到焦慮呢？

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「懂你，最近偶爾也會有這樣的狀態。別人的事情都與我們無關，在自己分內的事上努力生活的我們都很棒」、「會羨慕啦，不過不至於焦慮，每個人都有自己的課題喔」、「人生節奏不一樣啦～不要庸人自擾」、「沒有，因為我要為自己的人生負責，所以努力上榜，他人的人生不是我在意的點」、「大家都只在社群展現光鮮亮麗的那一面，不用想太多」。

也有網友表示，「朋友或一般同學的話不會欸，反而會覺得原來還有這些出路之類的。但看到之前系上的厚臉皮爛人過得好倒是會，所以後來關IG了」、「如果真的很容易受他人影響，還是關掉社群平台吧」、「全部噤聲」、「同感，尤其看到不需要擔心經濟壓力、家世背景好的同學的動態，會更感到無力。我覺得IG最偉大的功能更新就是噤聲，眼不見為淨，真的會少被影響很多，就好好走自己的路就好」。

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