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LINE群傳2字秒踩職場地雷！菜鳥妹慘遭上司噹爆：主管才能說

▲▼職場必修的「5技巧」。（圖／Unsplash）

▲職場眉角多，新鮮人一不小心就會踩到地雷。（圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

職場新鮮人除了需要適應工作環境，總有許多地方需要學習。一名女網友透露，自己最近被副組長交代打資料傳到部門群組，是部門未來用得到的資料，可以留存，她傳「各位同仁好，這是公司資料，未來可能會用的到，麻煩大家留存！謝謝！」事後卻被提醒「只有主管才能說麻煩」，讓她感到相當困惑。

原PO在Dcard以「只有主管才能說『麻煩』」為題發文，表示「我是社會新鮮人，前幾天有一件事被副組長交代說要打一份資料傳到部門群組，這是部門未來用的到的資料，可以留存，我傳：『各位同仁好，這是公司資料，未來可能會用的到，麻煩大家留存！謝謝！』傳完之後，副組長私訊我說：『只有主管才能說麻煩』。想問大家，職場真的有這個的規定嗎？」

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貼文引發討論，不少網友留言「太敏感了吧，我是覺得沒差啦，不過既然副組長都講了妳就改吧」、「是有多閒才會管這種細節」、「真的很不懂職場裡的廢話文學」、「有些人比較敏感吧⋯特別在意用詞，其實不管妳怎麽說總是會有看不順眼的人」、「妳主管有夠無聊，與其花時間在意這種小事，不如去做其他更重要的事」。

不過，也有過來人建議「每個長官的眉角都不同，或許這副組長也因這點吃過虧或被噹過。往好處想，今天他是私下跟妳說，而不是公開檢討妳，把他當成善意的提醒就好了。視情況可以在開頭打個〔依某某長官指示〕之類的，後面才接資料跟內容。時間允許的話，傳資料前，先給該長官或直屬過目確認」。

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