一粒爆紅後就沒消息？　PTT曝「人氣退燒」殘酷真相：真的比不了

▲網友好奇，一粒怎麼突然不紅了？（圖／翻攝自一粒IG）



記者施怡妏／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊（Wing Stars）成員一粒（趙宜莉），因亮麗外型和葉保弟應援曲爆紅，討論度居高不下，不過有網友指出，最近似乎很少看到一粒的消息，熱度沒有以前高，驚呼「這麼快就不紅？」對此，網友表示，「畢竟韓援太頂了」、「保弟沒有上場機會啊，連帶影響」。

有網友在PTT發文，「台鋼一粒這麼快就不紅，是因為球員不強嗎？」之前台鋼啦啦隊的一粒是流量保證，大巨蛋甚至還推出「粒寶特區」，但最近似乎沒有看到其他消息，也很少媒體報導，之前流量大成這樣，跟現在相比，「本人也會很不習慣吧，堪比煙火一樣絢爛而短暫，有沒有一粒要怎麼再次崛起的卦？」

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貼文曝光，網友認為，大家的目光焦點都在韓援，「韓國髮香太強了」、「外援比較香」、「今年大家都在比韓援啊，連統一都找了」、「啦啦隊競爭太大了啦」、「韓國的比她正比她會跳」、「現在韓援當道」、「大家都在比洋將了啊」、「被同隊安芝儇屌打」、「台鋼扛壩子是安芝儇，無庸置疑的」、「再強也比不過外援韓流的香」。

▲安芝儇。（圖／翻攝Instagram／husmallwhite）



另外，也有網友指出，「市場是現實的」、「不算真的超正然後太瘦」、「那首歌其他人跳也根本不輸給她」、「只會跳那首其他普普」、「因為看久了真的很普」、「沒有特色就是只能這樣了」、「本來搭配保生大帝還有話題，結果誰知保弟那麼爛」、「就行銷檔期過了啊」、「太瘦律動差，氣質很不啦啦隊，雖然真的蠻漂亮的」、「感覺一粒的笑容太少，不夠陽光」。

不過，也有網友緩頰，「還是很紅啊，比較低調內向而已」、「球場上還是很多人在拍阿」、「紅了被到處攻擊，低調了又要被檢討，很難取悅欸」。